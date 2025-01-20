¥ä¥Ð£Ô¤¢¤ê¤Ü¤Ü¡Ö°¦¤ò¤â¤é¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡×·ÝÇ½³¦°úÂà¤ÎÆ»½Å¤µ¤æ¤ß¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ä¤Å¤ë
3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó¤Î¤¢¤ê¤Ü¤Ü¤¬19Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¡¢º£²Æ¸Â¤ê¤Ç¤Î·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿Æ»½Å¤µ¤æ¤ß¡Ê35¡Ë¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¡¢Æ»½ÅT¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ê¤Ü¤Ü¡£¡Ö°¦¤ò¤â¤é¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¹¬¤»¤È¶¯¤µ¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ì´¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊÖ¤·Â³¤±¤Ê¤¤ãÂ¤ê¤Ê¤¤¡£²Æ¤Þ¤Ç»þ´Ö¤ò¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¤â¤º¤Ã¤È°¦¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤òÅÏ¤·¤¿¤¤¡£Æ»½Å¤µ¤óÂç¹¥¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢ÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÆ»½Å¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£