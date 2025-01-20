º´ÌîÍ¦ÅÍ¡ÖÌ¼¤¬»º¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×Ä«¥É¥é¡¢·ë¤ÈæÆÌé¤ÎÌ¼¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È
5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢M¡ªLK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥º´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ê26¡Ë¤¬¡¢19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Ð±éÃæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¡ÈÌ¼¤ÎÃÂÀ¸¡É¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
º´Ìî¤Ï¡Ö·ë¤ÈæÆÌé¤ËÌ¼¤¬»º¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ä¡¡¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¤¾¡Ä¡¡³Î¼Â¤Ë¡¢100¡ó¿Æ¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·àÃæ¤ÎÌòÊÁ¡¦æÆÌé¤È¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤Õ¤ó¤¹¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó·ë¤Î´Ö¤ÎÌ¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¤¹¤Ã¤«¤ê¡¢Ì¼¤òÅ®°¦¤¹¤ë¥Ñ¥Ñ¤Î´é¤ò¸«¤»¡Ö¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤â¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢¼ÂºÝ¤ÎÎ¾¿Æ¤Ø´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤â¡£
¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ñ¡¢¥Þ¥ÞËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤éÌ¼¤ÎÅê¹Æ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¤ªµö¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¤ó¤À¤â¤ó¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¿´Â¡ÄË¤¤¡¡¤³¤ó¤Ê¤ªÉã¤µ¤ó¤Û¤·¤¤¡×¡Öº´Ìî¤¤å¤óÌ¼»º¤Þ¤ì¤¿¤éËÜÅö¤ËÅ®°¦¤·¤½¤¦¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£