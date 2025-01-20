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https://www.science.org/doi/full/10.1126/sciadv.ads4443
Ocean Carbon Removal: Captura's marine carbon capture explained - IEEE Spectrum
https://spectrum.ieee.org/ocean-carbon-removal
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