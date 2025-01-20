Éô²¼º¤ÏÇ!Ž¢ÀÐÇË¹½Ê¸Ž£Åª¤ÊÏÃ¤·ÊýŽ¢²þ³×¤Î¥¹¥¹¥áŽ£
¡Ö·ë¶É²¿¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¡©¡×¡£ËÜ¿Í¤ÏÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¼Â¤ÏÁê¼ê¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡§Taka / PIXTA¡Ë
¡Ö¤¤¤ë¤¤¤ë¡ª ¤¦¤Á¤Ë¤â"ÀÐÇË¹½Ê¸"¤Î¾å»Ê¡×
¡Ö"ÀÐ´Ý¹½Ê¸"¤è¤ê¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦ÏÃ¤·Êý¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥Ñ¤¬°¤¹¤®¤ë¡ª¡×
ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊÏÃ¤·Êý¡½¡½¡ÖÀÐÇË¹½Ê¸¡×¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ÊÁ°¡¢ºòÇ¯¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤Ë¤ª¤±¤ëÀÐ´Ý¿Æó»á¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊÏÃ¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØÀÐ´Ý¿ÆóÅª¤ÊÏÃ¤·ÊýŽ¢ÀÐ´Ý¹½Ê¸Ž£Æ²¡¹»È¤¦¿Í¤ÎËöÏ©¡Ù¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡ÖÀÐ´Ý¹½Ê¸¡×¤è¤ê¤â¡ÖÀÐÇË¹½Ê¸¡×¤ÎÏÃ¤·Êý¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¸½¾ì¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÀÐÇË¹½Ê¸¡×¤ò»È¤¦¿Í¤Î²¿¤¬ÌäÂê¤Ç¡¢¤É¤¦²þÁ±¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡©
¤½¤â¤½¤â¡ÖÀÐÇË¹½Ê¸¡×¤È¤Ï²¿¤«¡©
¡ÖÀÐÇË¹½Ê¸¡×¤È¤Ï¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ëÏÃ¤·Êý¤ÎÆÃÄ§¤ò·ÁÍÆ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£²ó¤ê¤¯¤É¤¤¸À¤¤²ó¤·¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ê¤É¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤äSNS¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃúÇ«¤ËÂ¿ÌÌÅª¤Ê»ëÅÀ¤òÄó¼¨¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤»¤¤¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÀÐÇË¹½Ê¸¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤·Êý¤ò¤¹¤ë¾å»Ê¤Ï¡¢¿È¶á¤Ë¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤¿¤È¤¨¤Ð°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Î²ñÏÃÎã¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
Éô²¼¡ÖÉôÄ¹¡¢Íè·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤äÌò³äÊ¬Ã´¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¾å»Ê¡Ö¤¤¤¤¤«¤¤¡£¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤º¤â¤Ã¤ÆÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¸ß¤¤¤Ë¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£¤À¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¹¤Ù¤ÆÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¸Ä¡¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤Ù¤¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬´ÎÍ×¤À¤È»ä¤Ï»×¤¦¡×
Éô²¼¡Ö¤¨¤¨¤È¡Ä¡Ä¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£¤ÏÊý¿Ë¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤Þ¤À¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Íý²ò¤Ç¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¾å»Ê¡Ö¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤à¤·¤í³ÆÉô½ð¤Î¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤éºÇÅ¬²ò¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤è¡£
¤³¤ÎÂç»ö¤Ê¡¢¿·¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢Âç¤¤¯²Ö³«¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾Ç¤é¤º¤Ë²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿»ëÅÀ¤«¤é¶ñÂÎ²½¤ò¿Þ¤ë½àÈ÷¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×
Éô²¼¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌò³äÊ¬Ã´¤ä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡©¡×
¾å»Ê¡Ö°ì³µ¤Ë¸å¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ä¡¢´ØÏ¢Éô½ð¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÄó¼¨¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÀÐÇË¹½Ê¸¡×Åª¤ÊÏÃ¤·Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼ÁÌä¤Ø¤ÎÅú¤¨¤¬±ó²ó¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö·ëÏÀ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ÎÏÃ¤·Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê¹¤¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ×ÅÀ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÏÃ¤·Êý¤Ï°ì¸«ÃúÇ«¤À¤·¡¢¿ÆÀÚ¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£ÇØ·Ê¤äÁ°Äó¤ò²¡¤µ¤¨¤Ä¤ÄÏÃ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤¿¤À¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢·ëÏÀ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£°Õ»×·èÄê¤¹¤Ù¤²ñµÄÅù¤Ç¤ÏÏÃ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤º¡¢º®Íð¤ò¾·¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÀÐÇË¹½Ê¸¡×¤Ï¤Ê¤¼·ù¤¬¤é¤ì¤ë¤Î¤«
¡ÖÀÐÇË¹½Ê¸¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤·Êý¤ò¤¹¤ë¾å»Ê¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
Ê£»¨¤Ê¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ì¤³¤ìÊäÂ¤ä·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢´Î¿´¤Î·ëÏÀ¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÏÃ¤·Êý¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£ÆÃ¤Ë·Ð±Ä¼Ô¤ä¼ÒÎò¤ÎÄ¹¤¤´ÉÍý¿¦¤À¡£¼«¼Ò¤Î¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶È³¦¤ä¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¡¢Îò»Ë¤äÇØ·Ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÏÃ¤·Êý¤Ë¤ÏÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡Ê²èÁü¡§¼óÁê´±Å¡HP¡Ë
¤¿¤ÀËÜ¿Í¤Ï¡ÖÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤Ç¤â¡¢Ê¹¤¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ö·ë¶É¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡×¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¡ÖÀÐÇË¹½Ê¸¡×Åª¤Ê²ó¤ê¤¯¤É¤µ¤Ï²ñµÄ¤òÄ¹°ú¤«¤»¡¢°Õ»×·èÄê¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇË¹½Ê¸¤ÇÏÃ¤·¤¬¤Á¿Í¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²þÁ±¤¹¤Ù¤¤«¡£3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
²þÁ±¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ê1¡Ë·ëÏÀ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤òÅ°Äì¤¹¤ë
¤ä¤Ï¤ê¤³¤ì¤À¡£·ëÏÀ¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ëÏÀ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¡£
¤Ï¤¸¤á¤ËÌÀ³Î¤Ê·ëÏÀ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¹¤¼ê¤Ï¡Ö²¿¤òÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤òÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î·ëÏÀ¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤äÁ°Äó¤òºÙ¤«¤¯ÏÃ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢·ëÏÀ¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇ°¤Ê¤Î¤Ï·ëÏÀ¤ò¸À¤ï¤º¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¡£
Ê¹¤¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÏÃ¤·¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º·ëÏÀ¤òÀè¤ËÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¡Ê2¡Ë1¥»¥ó¥Æ¥ó¥¹1¥Æ¡¼¥Þ
Ê¸¾Ï¤Ç¤â²ñÏÃ¤Ç¤â¡¢°ìÊ¸¤ÇÅÁ¤¨¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ï1¤Ä¤Ë¤·¤Ü¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò°ìÊ¸¤ËµÍ¤á¹þ¤à¤È¡¢¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤ÏÆ¬¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡£
ÆÃ¤ËÆ¬¤Î²óÅ¾¤¬Â®¤¤¿Í¤Ï¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¡Ö¡ü¡ü¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤¤¤Þ»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢ËÜÍè¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ï°ã¤¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¿¥¤ê¸ò¤¼¤ÆÏÃ¤·¤¬¤Á¤À¡£
¡Ö1¥»¥ó¥Æ¥ó¥¹1¥Æ¡¼¥Þ¡×¤ò¿´³Ý¤±¡¢ÏÃ¤òÃ»¤¯¤¹¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ê3¡Ë½¤¾þ¸ì¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë
¤Ä¤¤¤Ä¤¤½¤¾þ¸ì¤ò½Å¤Í¤¿¤ê¡¢½¤¾þÀá¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¡¢¤³¤Î½ñÀÒ¤òÆÉ¤â¤¦¡£ËÜÂ¿¾¡°ì»á¤Î¡ØÆüËÜ¸ì¤ÎºîÊ¸µ»½Ñ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£Ê¸¾ÏÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÏÃ¤¹ÎÏ¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
´ðËÜ¤Ï¡¢¤«¤«¤ë¸ÀÍÕ¤È¼õ¤±¤ë¸ÀÍÕ¤ò¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÄ¾·ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¼¡¤ÎÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤´ÎÀù¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤Î»Üºö¤Ç¤ÏÂçÉôÊ¬¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×
¤É¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢¤É¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê½¤¾þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤Î¤«¡¢¤È¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¥»¥ó¥Æ¥ó¥¹¤À¡£
ÃúÇ«¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¦¤È¡¢¥É¥ó¥É¥óÉÔÍ×¤Ê½¤¾þ¸ì¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬Î¥¤·¡¢½çÈÖ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¾¯¤·¤ÏÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢A¤µ¤ó´ÎÀù¤ê¤Î¿·¾¦ÉÊ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£A¤µ¤ó¤Î°ÊÁ°¤«¤é¤Î»Üºö¤Ç¤Ï¡¢ÂçÉôÊ¬¤Ç¸ú²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤é¤À¡×
¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¡ÖPREPË¡¡×
¤½¤³¤Ç·ëÏÀ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÎÏÃ¤·Êý¤ÇÂåÉ½Åª¤Ê¡ÖPREPË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ÀâÆÀÎÏ¤¢¤ëÏÃ¤·Êý¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÍÌ¾¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î·¿¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È±þÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È´ðËÜ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
PREP¤È¤Ï¡¢
¡ûPoint¡ÊÏÀÅÀ¡Ë
¡ûReason¡ÊÍýÍ³¡Ë
¡ûExample¡Ê¶ñÂÎÎã¡Ë
¡ûPoint¡ÊÏÀÅÀ¡Ë
¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤¿¡¢ÏÃ¤·Êý¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢
¡ûPoint¡Ê¤³¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ë
¡ûReason¡Ê¤Ê¤¼¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡Ë
¡ûExample¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ë
¡ûPoint¡Ê¤À¤«¤é¡¢¤³¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë³Ð¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
º¬µò¤Î¤ß¤Ê¤é¤º»öÎã¤ò¸ò¤¨¤ÆÏÃ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÎãÊ¸¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡ûPoint¡Ê¤³¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ë
¡Öº£²ó¤Î¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Íè·î¤Î10Æü¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡ûReason¡Ê¤Ê¤¼¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡Ë
¡ÖÍýÍ³¤Ï2¤Ä¤¢¤ë¡£1¤Ä¤Ï¡¢³ÆÉô½ð¤Î¾õ¶·¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬É¬Í×¤«¡¢¤Þ¤ÀÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×
¡ûExample¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ë
¡Ö°ÊÁ°¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼Ò±¿¤òÅÒ¤±¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Âç¼ºÇÔ¤·¤¿¤ó¤À¡£³ÆÉô½ð¤ÈÃúÇ«¤ËÄ´À°¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Ç¡¢»ä¤âÂçÊÑ¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ûPoint¡Ê¤À¤«¤é¡¢¤³¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ë
¡Ö¤À¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Íè·î¤Î10Æü¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÁÈ¿¥°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤¬´Î¿´¤À¤«¤é¤Í¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖPREP¡×¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿ïÊ¬¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£ÏÃ¤¹Á°¤Ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÇÏÃ¤¹¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÆü¤´¤í¤«¤éÆ¬¤òÀ°Íý¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î°ú¤½Ð¤·¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âPREPË¡¤Ï¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â»È¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£¤¼¤Ò¤È¤âÆü¤´¤í¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤¤¡¢´·¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
ÏÃ¤·Êý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÉ½¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È·ë²Ì¤È¤·¤ÆÂ»¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¡£¡ÖÀÐÇË¹½Ê¸¡×¤â¡¢¸µ¤ò¤¿¤É¤ì¤ÐÁê¼ê¤ò»×¤¤¤ä¤ë»ÑÀª¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸í²ò¤ò¾·¤¯¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£
ÆÃ¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÀµ³Î¤µ¤¬½ÅÍ×¡£²ó¤ê¤¯¤É¤¤ÀâÌÀ¤ò¤·¤¬¤Á¤Ê¿Í¤Ï¡¢·ëÏÀ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÇÏÃ¤¹¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤ò¹Ê¤ë¡¢´Ê·é¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤Ê¤É¡¢Àä¤¨¤º¹©É×¤ò¤·¤è¤¦¡£
¡Ê²£»³ ¿®¹° ¡§ ·Ð±Ä¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë