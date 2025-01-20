½÷»Ò¶µ°é¶Ø»ß¤Ë°ÛÎã¤ÎÈãÈ½¡¡¥¿¥ê¥Ð¥óÉûÂç¿Ã¤¬ºÆ³«Í×µá
¡¡¡Ú¥«¥Ö¡¼¥ë¶¦Æ±¡Û¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î¥¤¥¹¥é¥à¼çµÁÁÈ¿¥¥¿¥ê¥Ð¥ó»ÃÄêÀ¯¸¢¤Î¥¹¥¿¥Í¥¯¥¶¥¤³°Ì³ÉûÂç¿Ã¤Ï18Æü¡¢»ÃÄêÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ëÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Î½÷»Ò¶µ°é¶Ø»ß¤òÈãÈ½¤·¡ÖÆ»¤ò³«¤¯¤è¤¦»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤Ëµá¤á¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬19ÆüÊó¤¸¤¿¡£ÅìÉô¥Û¥¹¥È½£¤Î¥Þ¥É¥é¥µ¡Ê¥¤¥¹¥é¥à¿À³Ø¹»¡ËÂ´¶È¼°¤Ç¤ÎÈ¯¸À¡£À¯¸¢´´Éô¤¬¸øÁ³¤ÈÀ¯ºö¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤Ç¡¢À¯¸¢Æâ¤ÎÉÔ°ìÃ×¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥ê¥Ð¥ó¤Ï2021Ç¯¤ÎÉü¸¢¸å¡¢¶µ°é¤Ë²Ã¤¨¡¢½÷À¤ÎÉþÁõ¤ä½¢Ï«¤âÀ©¸Â¡£¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ï¿Í¸¢ÍÞ°µ¤òÌäÂê»ë¤·¤ÆÀ¯¸¢¤ò¾µÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¥¢¥¯¥ó¥¶¥À»Õ¤é¶¯¹ÅÇÉ¤ÏÆÈ¼«¤Î¥¤¥¹¥é¥àË¡²ò¼á¤Ë¤è¤ëÅý¼£Å°Äì¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÈ¯¸À¤¬À¯ºöÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¹¥¿¥Í¥¯¥¶¥¤»á¤Ï½÷»Ò¶µ°é¶Ø»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥¹¥é¥àË¡¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÀ¯¸¢¤Î¼çÄ¥¤òÈÝÄê¡£ÀµÅö²½¤Ç¤¤º¡ÖÊÛ²ò¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¤Ï¶¯À©Åª¤Ë·ëº§¤µ¤»¤é¤ì¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤âµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¡¢½÷À¤ËÂÐ¤·¡ÖÉÔÀµ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£