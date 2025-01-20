²ÃÆ£»ËÈÁ¡¡Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸åÇÚ¤«¤é¤Î°ì¸À¤Ï¡©¡¡¥Æ¥ìÄ«¥É¥é¥Þ¡ÖËÍ¤Î¤¢¤¶¤È¤¤¸µ¥«¥Î¡Ä¡×¼èºà²ñ
¡¡¸µÆü¸þºä46¤Î²ÃÆ£»ËÈÁ¡Ê26¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ê28¡Ë¤È½÷Í¥¤ÎÃ«¤Þ¤ê¤¢¡Ê29¡Ë¤È¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¡ÖËÍ¤Î¤¢¤¶¤È¤¤¸µ¥«¥Î¡¡from¡¡¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×¡Ê24Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¶âÍË¸å11¡¦15¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸åÇÚ¤«¤é¤Î°ì¸À¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Îø¿Í¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡û¡û¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë²ÃÆ£¤Ï¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ì¸À¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î25Æü¤ËÆü¸þºä46¤òÂ´¶È¡£º£ºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤Þ¤À¥°¥ë¡¼¥×ºßÀÒÃæ¤Ç¡¢¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ëÊ¿²¬³¤·î¡Ê22¡Ë¤ËÊó¹ð¡£¡Ö¡Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¡Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡È»ËÈÁ¤µ¤ó¤Î¤¢¤¶¤È¤¤¤È¤³¤í¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤ÎÀ¼¿§¤òºÆ¸½¤·¤ÆÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦Î¾Êý¤Î´¶¾ð¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤Æ¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»£±ÆÃæ¤âÇ¾Î¢¤Ë¤è¤¯¡ÊÉâ¤«¤Ö¡Ë¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤¶¤È¤¤ÃË½÷¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤ä½èÀ¤½Ñ¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ëÂç¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×¤È¡Ö¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ¡×¤¬Í»¹ç¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÎMC¤Ç¤¢¤ë»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÈÎëÌÚ°¦Íý¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¥É¥é¥Þ¤ò»ëÄ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ëÄ°¼ÔÌÜÀþ¤Ç¿ï»þ¥Ä¥Ã¥³¤ß¤ò¤¤¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£