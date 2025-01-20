Æ»½Å¤µ¤æ¤ßÅÅ·â°úÂà¡Ö¶Ã¤«¤»¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×º£²Æ¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤ÁÆÏ¤±¤¿¤¤¡×
¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÆ»½Å¤µ¤æ¤ß¡Ê35¡Ë¤¬19Æü¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤é¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Öº£Ç¯¤Î²Æ¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£23Ç¯12·î¤Ë¡Ö¶¯Ç÷À¾ã³²¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì³èÆ°¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥â¡¼Ì¼¤òÄ¹Ç¯»Ù¤¨¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿ÀäÂÐÅª¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅÅ·âÈ¯É½¡£Æ»½Å¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤Ë¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤Ê¤É¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òµ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¡¢1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÓÃ¼¤Ë¡¢ÉÔ°Â´¶¤ä¶²ÉÝ¿´¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢Æü¡¹¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¡¢¸Â³¦¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤â¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢ÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
03Ç¯1·î¡¢¥â¡¼Ì¼¤Ë6´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£¡ÖËÜÆü¡¢2025Ç¯1·î19Æü¡¢»ä¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ22Ç¯¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£·ÝÇ½À¸³è22Ç¯¡¢»ä¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤«¤é¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤Ï7·î¤«¤é8·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤Þ¤ÇÌóÈ¾Ç¯¡¢º£¡¢»ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤¤¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¢¡Æ»½Å¡Ê¤ß¤Á¤·¤²¡Ë¤µ¤æ¤ß¡¡1989Ç¯¡Ê¾¼64¡ËÇ¯7·î13Æü¡¢»³¸ý¸©À¸¤Þ¤ì¡£°¦¾Î¡Ö¤µ¤æ¡×¡Ö¤µ¤æ¤ß¤ó¡×¡£03Ç¯7·î¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£19ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±´ü¤ÏÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¡¢µµ°æ³¨Î¤¤µ¤ó¡£12Ç¯5·î¤«¤é8ÂåÌÜ¥ê¡¼¥À¡¼¡£ÎòÂåºÇÄ¹ºßÀÒ´ü´Ö¡ÊÅö»þ¡Ë¤È¤Ê¤ë4329Æü¤Ç¡¢14Ç¯11·î26Æü¤ËÂ´¶È¡£µÙ¶È¤ò·Ð¤Æ17Ç¯3·î¤«¤é¥½¥í³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£160¡¦1¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿A¡£