¡Ö±Ê±ó¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦ÆüËÜ¤«¤é¤Ê¤ó¤È£¶¿Í¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡×ÆüËÜ¤¬°µÅÝ¤·¤¿¡È¥¢¥¸¥¢¥Ù¥¹¥È11¡É¤Ë´Ú¹ñ¾×·â¡ª¡ÖºÇ°¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ë¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¡©
¡¡IFFHS¡Ê¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Îò»ËÅý·×Ï¢ÌÁ¡Ë¤Ï£±·î16Æü¡¢2024Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ù¥¹¥È11¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤é¤ÏºÇÂ¿¤Î£¶¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñ¤«¤é£´¿Í¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤«¤é£±¿Í¤È¤¤¤¦¿ÍÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛIFFHS¤¬Áª½Ð¤·¤¿¡È¥¢¥¸¥¢¥Ù¥¹¥È11¡É
¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï£³¡Ý£´¡Ý£³¤Ç¡¢GK¤ÏÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¢ª¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë¡¢DF¤Ï±¦¤«¤é±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¡¢ÈÄÁÒÞæ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¡¢ÃæÈ×¤Ï±¦¤«¤éµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¡¢¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥é¥Ä¥£¥ª¢ª¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¡¢»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¡¢Á°Àþ¤Ï±¦¤«¤é¥¢¥¯¥é¥à¡¦¥¢¥Õ¥£¥Õ¡Ê¥¢¥ë¡¦¥µ¥Ã¥É¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¡Ê¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡Ë¡¢¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡Ë¤È¤¤¤¦´é¤Ö¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÊó¤¸¤¿¤Î¤¬´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤À¡£¡Ö´Ú¹ñ¤Ï£´¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï£¶¿Í¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£´Ú¹ñ¤Î£´Áª¼ê¤Î³èÌö¤òÅÁ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Î±Ê±ó¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ï¤Ê¤ó¤È£¶¿Í¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎMF³ùÅÄ¤ÏºÇ°¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°17»î¹ç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿£±¤Ä¤Î¹¶·â¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¢¥¸¥¢¤Îº£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÔËþµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤¬²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛIFFHS¤¬Áª½Ð¤·¤¿¡È¥¢¥¸¥¢¥Ù¥¹¥È11¡É
¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï£³¡Ý£´¡Ý£³¤Ç¡¢GK¤ÏÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¢ª¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë¡¢DF¤Ï±¦¤«¤é±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¡¢ÈÄÁÒÞæ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¡¢ÃæÈ×¤Ï±¦¤«¤éµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¡¢¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥é¥Ä¥£¥ª¢ª¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¡¢»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¡¢Á°Àþ¤Ï±¦¤«¤é¥¢¥¯¥é¥à¡¦¥¢¥Õ¥£¥Õ¡Ê¥¢¥ë¡¦¥µ¥Ã¥É¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¡Ê¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡Ë¡¢¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡Ë¤È¤¤¤¦´é¤Ö¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎMF³ùÅÄ¤ÏºÇ°¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°17»î¹ç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿£±¤Ä¤Î¹¶·â¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¢¥¸¥¢¤Îº£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÔËþµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤¬²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô