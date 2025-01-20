TikTok¶Ø»ß²óÈòÂçÅýÎÎÎá¤Ø¡¡Ää»ßÈ¾Æü¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹ºÆ³«
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï19Æü¡¢¼«¿È¤Î¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ç¡¢Ãæ¹ñ·ÏÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¡ÖTikTok¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ÎÍøÍÑ·ÑÂ³¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤ò20Æü¤Ë½Ð¤¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¹çÊÛ»ö¶È¤ÇÊÆ´ë¶È¤¬50¡ó¤Î½êÍ¸¢¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡×¤È¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò19Æü¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ºÆ³«¤Îºî¶È¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¶Ø»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·Ë¡¤¬19Æü¤ËÈ¯¸ú¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï18Æü¿¼Ìë¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄä»ß¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢¥¢¥×¥ê¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤äÂ¾¿Í¤ÎÅê¹Æ¤Î±ÜÍ÷¤ò°ì»þÅª¤ËÄä»ß¤·¤¿¤¬¡¢È¾ÆüÄøÅÙ¤ÇºÆ³«¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏSNS¤Ç¡Ö20Æü¤ËÂçÅýÎÎÎá¤ò½Ð¤·¡¢Ë¡Î§¤Î¸úÎÏ¤¬È¯À¸¤¹¤ë»þ´ü¤ò±ä´ü¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¹çÊÛ»ö¶È¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¤òµß¤¤¡¢Å¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý²¼¤ËÃÖ¤¤¤ÆÂ¸Â³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÏÍøÍÑºÆ³«¤ÎÍýÍ³¤Ë´Ø¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬µ¬À©¿·Ë¡¤ÎÈ¯¸ú¸å¤â¥¢¥×¥êÈÎÇä¤òÈ³Â§ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤·¤¿¤¿¤á¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£