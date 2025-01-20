Æ»½Å¤µ¤æ¤ß°úÂà¡¡¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×·èÃÇ¡¢º£²Æ¤Ç¡¡¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×
¡¡¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤ÎÆ»½Å¤µ¤æ¤ß¡Ê35¡Ë¤¬º£²Æ¤Ç·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþ¤«¤é22Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿19Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìºòÇ¯Ëö¤Î¡È¶¯Ç÷À¾ã³²¡É¤È¤Î¿ÇÃÇ°Ê¹ß¡¢»Å»öÆâÍÆ¤òÀ©¸Â¤·¤Ä¤Ä²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤È¤âÁêÃÌ¤ò½Å¤Íº£²ó¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£¡¢»ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ»½Å¤Ï2003Ç¯¤ËÂè6´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥â¡¼Ì¼¡£¤Ë²ÃÆþ¡£ºßÀÒÆü¿ô4329Æü¤ÏÂ´¶ÈÅö»þÎòÂåºÇÄ¹¡£Æ±´ü¤ËÆ£ËÜÈþµ®¡¢ÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¤é¤¬¤¤¤ë¡£²ÖÆ»¤ò¾þ¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Ï7¡Á8·î¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¡£