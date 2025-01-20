GLAY¡¡30¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼µÇ°¥Ä¥¢¡¼Àé½©³Ú¡¡4·îÈ¯Çä¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«
¡¡4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖGLAY¡×¤¬19Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç30¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼µÇ°¥Ä¥¢¡¼Àé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¡£1Ëü2000¿Í¤¬Ç®¶¸¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ª¥Ã¥±¡¼¡ª²£¥¢¥ê¡ª¹Ô¤¯¤¾¡¼¡ª¡×¡£¥Ü¡¼¥«¥ëTERU¡Ê53¡Ë¤Î¥·¥ã¥¦¥È¤Ç¡¢³«±éÁ°¤«¤é½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤¿´üÂÔ´¶¤¬°ìµ¤¤Ë¤Ï¤¸¤±¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖBRIGHTEN¡¡UP¡×¤Î¤Û¤«¡¢ºòÇ¯25Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤âÈäÏª¤·¤¿¡ÖÍ¶ÏÇ¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤âÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖGLAY¡¡EXPO¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤ÈÆ±¤¸ºòÇ¯5·î25Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿30¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¡£ÅÁÀâ¤Î20Ëü¿Í¥é¥¤¥Ö¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¸ø±é¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£·î24¡¢25Æü¤Ë¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤ÇÃÏ¸µ¡¦È¡´Û¤Ë³®Àû¡¢6·î¤Ë¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¸ø±é¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Àª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö½ªÈ×¤Ë¤Ï¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖONE¡¡PIECE¡×¤ÎÈøÅÄ±É°ìÏº»á¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿4·îÈ¯Çä¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£ÎÏ¶¯¤µ¤È´ÓÏ½¤ò´¶¤¸¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤À¡£ÂçËÁ¸±¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£TERU¤Ï¡Ö40¡¢50¼þÇ¯¤È°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤¼¡ª¤³¤ÎÌ´¤ÏÀäÂÐ¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤¾¡ª¡×¤ÈÀÀ¤¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¡Ê¹â¸¶¡¡½ÓÂÀ¡Ë