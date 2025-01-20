¡Ö¥Ð¥¥Ð¥Æ¸Äç¡×¤°¤ó¤Ô¤£¡¡ÅÜ¤ê¤¬¸¶Æ°ÎÏ¡¡Æ¸Äç¤Ç¤â±Ç²è¡Ö²ø½Ã¥ä¥í¥¦!¡×½é¼ç±é¤À¡Ö¤¶¤Þ¤¢¤ß¤í!¡×
¡¡¡Ö¥Ð¥¥Ð¥Æ¸Äç¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö½Õ¤È¥Ò¥³¡¼¥¡×¤Î¤°¤ó¤Ô¤£¡Ê34¡Ë¤¬½é¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ö²ø½Ã¥ä¥í¥¦¡ª¡×¡Ê´ÆÆÄÈ¬ÌÚ½ç°ìÏ¯¡Ë¤¬31Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£ºòÇ¯¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬170Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¡£ËÜ¶È¤Î¤ª¾Ð¤¤¤Ç¤â¥³¥ó¥È¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¤Ç½à·è¾¡¤Ë½é¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤°¤ó¤Ô¤£¤Ë¿·¶ÃÏ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÎëÌÚ¡¡Èþ¹á¡Ë
¡¡¡ÖµîÇ¯¤â¥É¥é¥Þ¤ÇÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÆ¸ÄçÌò¡£¥¥¹¤òÇ÷¤ëÆ¸Äç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦»³ÅÄ¤âÆ¸Äç¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¡ÈÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤¿Æ¸ÄçÌò¡É¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï°¦¤Î¤¢¤ë¡È¥¤¥¸¤ê¡É¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ë¡£½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¡×¤Î¤ª¾Ð¤¤³Ø¹»Æþ³ØÁ°Æü¤Ë¡¢¶öÁ³¼õ¤±¤¿³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥Ð¥¥Ð¥Æ¸Äç¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¡¢¤³¤ì¤¬ÌÌÇòÆ°²è¤È¤·¤Æ³È»¶¤µ¤ì°ìÌö¥Í¥Ã¥È³¦¤ÎÍÌ¾¿Í¤Ë¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ð¥Æ¸¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÏÉý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÃËÀ¤ÎÇ®¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ç±é¤¸¤¿»³ÅÄ¤Ï´ôÉì¸©´Ø»Ô¤Î»ÔÌò½ê´Ñ¸÷²Ý¿¦°÷¡£»ÔÄ¹¤«¤é»Ô¤ÎPR¤Î¤¿¤á¡¢¤´ÅöÃÏ±Ç²è¤ÎÀ½ºî¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï¡È¤´ÅöÃÏ±Ç²è¤é¤·¤¤ºîÉÊ¡É¡£¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿²ø½Ã±Ç²è¤òºî¤í¤¦¤ÈÆ°¤½Ð¤¹Ìò¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡¡Ö»³ÅÄ¤Ë¤ÏÌ´¤ÈÅÜ¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éü½²¡Ê¤Õ¤¯¤·¤å¤¦¡Ë¡¢ÅÜ¤ê¤Ã¤Æ¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤âÆ¸Äç¤À¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«²¼¤·¤Æ¤¤¿¥ä¥Ä¤é¤Ø¤ÎÉü½²¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬À¨¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¶¤¬±Ç²è¼ç±é¤Ç¤¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¡ª¤¶¤Þ¤¢¤ß¤í¡ª¡×
¡¡È¬ÌÚ½ç°ìÏ¯´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤â¤Ã¤È·ã¤·¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´öÅÙ¤«µá¤á¤é¤ì¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤éËÜÈÖ¤Ç¤Ï¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î±éµ»¤òÈäÏª¡£ÂÎ½Å120¥¥í¤Îµð´Á¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¾Ð¤ï¤ì¤è¤¦¤È¤â¡¢Ì´¤ò¿®¤¸¡¢¤Ï¤ß½Ð¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇË½¤ì²ó¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿®Ç°¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î»Ñ¤Ë»î¼Ì²ñ¤Ç¤ÏÎÞ¤¹¤ë´ÑµÒ¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éÂç¤¤ÊÌ´¤òÄÉ¤¨¤ë¡£ËÍ¤â¤Ç¤Ã¤«¤¤Ì´¤òµ±¤«¤»¤¿¤¯¤ÆÀº¿À¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºòÇ¯¤Ï¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¡£¡Ö»öÌ³½ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜ¶È¤Ç¤ÎÌ´¤ÏÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÆ¸Äç¤òÂ´¶È¤·¤¿¤¤¡£½õ¤±¤Æ¡Á¡×¤È¤â¡£º£ºî¤Ç¤Ï»ÔÄ¹Èë½ñÌò¤Ç¿û°æÍ§¹á¡Ê29¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡á¼Ì¿¿¡á¤¬¤ª¶á¤Å¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤¬¤·¤¿¤¤¡£¡Ê¿û°æ¤â¡Ë¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤±¤É¼«Ê¬¤«¤é¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ï¢ÍíÀè¸ò´¹¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¹¤ë¤Î¡©Ç®°¦¤·¤ÆÄ¾·â¼èºà¤µ¤ì¤Æ¤¨¡Á¡×¡£Âç¤¤ÊÂÎ¤«¤é¿´¤Î¶«¤Ó¤¬Ê®¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¢ã¡ÈÀèÇÚ¡ÉÃ¦Æ¸Äç¤ËÅÜ¡Ö¡ÈµðÀ±ÄÆ¤Ä¡É¤Ç¤¹¡×¢ä¤°¤ó¤Ô¤£¤Ë¤È¤Ã¤ÆºòÇ¯Ëö¤Ë¤âÅÜ¤ê¤Î±ê¤òÇ³¤ä¤¹½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÈÆ¸Äç¤ÎÀèÇÚ¡É¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥«¥«¥í¥Ë¡×·ªÃ«¡Ê35¡Ë¤¬²ñ¼Ò°÷½÷À¤È¤Î¸òºÝ¤òÈ¯É½¡£¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡ÈÆ¸Äç¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡É¤È¤¤¤¦Àë¸À¤Ç¡£»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤·¤¿¡×¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤°¤ó¤Ô¤£¤ÏÆ°²è¤Ç»£±Æ¡£¡ÖËÍ¤ÏÅÜ¤é¤º¤Ë¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æ°²è¤ò¸«¤ë¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡ÈµðÀ±ÄÆ¡Ê¤ª¡Ë¤Ä¡É¤Ç¤¹¡£¤ª¹¬¤»¤Ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËöÏ©¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£