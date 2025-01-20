¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÀµÌÚ¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ËFA°ÜÀÒ¤·¤¿É¢ÂÀ¤È¤ÎÂÐÀïÇ®Ë¾¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¡¡¶¯ÂÇËá¤2Ç¯¤Ö¤ê³«Ëë¥¹¥¿¥á¥óÀÀ¤¦
¡¡É¢ÂÀ¤µ¤ó¡¢¥¬¥Á¥ó¥³¾¡Éé¤À¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀµÌÚÃÒÌé³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬19Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÊ¡²¬Âç¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¤¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£3·î28¡Á30Æü¤Î³«Ëë¥«¡¼¥É¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¥í¥Ã¥Æ¤ËFA°ÜÀÒ¤·¤¿ÀÐÀîÉ¢ÂÀÅê¼ê¡Ê33¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤âÇ®Ë¾¤·¤¿¡£¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ï°æ¾åÊþÌéÆâÌî¼ê¡Ê21¡Ë¡¢¸µÆ±Î½¤ÇÀ¾Éð°éÀ®Áª¼ê¤ÎÃçÅÄ·Ä²ðÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤ÈÌó3»þ´Ö¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò·ÑÂ³Ãæ¡£¶¯ÂÇ¤òËá¤¤¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯¡£
¡¡¤Ò¤¿¤¹¤é¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¡£¸á¸å¤«¤é°æ¾å¡¢ÃçÅÄ¤È¤È¤â¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÆÃÂÇ¡£3¿Í¤Ç2¥«½ê¤ÎÂÇ·â¥±¡¼¥¸¤òÌó3»þ´Ö¡¢²ó¤êÂ³¤±¤¿¡£¥Þ¥·¥ó¤ÈÂÇ·âÅê¼ê¤òÁê¼ê¤Ë1¿Í7¡¢8µå¤º¤Ä¥¹¥¤¥ó¥°¡£ÅÓÃæ¤ÎµÙ·Æ¤Ï5Ê¬¤Û¤É¤Ç1ÅÙ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£ÆþÇ°¤ÊÆÃÂÇ¤ò¿·Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é4¶Ð1µÙ¤Ç¹Ô¤¤¡¢ÀµÌÚ¤Ï³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¼Á¤è¤êÎÌ¤ÇÂÇ·â¤ÎÎÌ¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£Àã¤¬¹ß¤ëÃæ¤âÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£3Ç¯´Ö¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¼«¼ç¥È¥ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ª¥Õ¤ËÅ°Äì¤·¤ÆÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢2·î1Æü¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤«¤é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤À¡£¡Ö½Õ¤«¤éÂÇ¤Æ¤¿¤é»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£³°Ìî¤Ç¤â¡¢°ìÎÝ¤Ç¤â¡¢³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¤Þ¤º¤Ï°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¶¯ÂÇ¤òÇä¤ê¹þ¤ß¡Ö5ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ò¤Ä¤«¤ó¤À23Ç¯°ÊÍè¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥óÈ¯¿Ê¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡º£µ¨³«Ëë¥«¡¼¥É¤Ï¥í¥Ã¥ÆËÜµòÃÏ3Ï¢Àï¡Ê3·î28¡Á30Æü¡Ë¡£Áê¼ê¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¡ÖÏ¯´õ¡Êº´¡¹ÌÚ¡Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ÉÉ¢ÂÀ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£ºòÇ¯10·î¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤ÇÂÐÀï¤·¡¢±¦ÏÓ¤ÎÆÃÀ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¡Öµå¤Î½Ð¤É¤³¤í¤«¤éÆÃ¼ì¤Ç¾åÅê¤²¤Ê¤Î¤«²£Åê¤²¤«¤â¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤º¡£¥«¡¼¥Ö¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶Ê¤¬¤ë¤·¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤âÀ¨¤¤¡£Ä¾µå¤«¤éÌñ²ð¤Ç¤·¤¿¡×¡£³«Ëë¥«¡¼¥É¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÐºö¤·¤ÆÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤È¥¬¥Á¥ó¥³¾¡Éé¤òË¾¤ó¤À¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï80»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦270¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢29ÂÇÅÀ¤È¤¤¤º¤ì¤â¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤¿¤À¥·¡¼¥º¥ó1¹æ¤Ï½Ð¾ì28»î¹çÌÜ¤Î7·î26Æü¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤«¤«¤ê¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ï1ËÜ½Ð¤¿¤é½ÐÂ³¤±¤ë¥¿¥¤¥×¡£ºÇ½é¤Î°ìÂÇ¤òÁá¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¡¢ÂÇÎ¨¡¦290¤È2·åËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌøÅÄ¤ÏDHÃæ¿´¤Ç¤¢¤È¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¥Ð¥È¥ë¡£²æ¡¹¤Ï¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÇËÜ¿ÍÆ±»Î¤¬·ë²Ì¤È»Ñ¤Ç¥±¥ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È18Æü¤Ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Î¹æË¤¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£¡ÖµîÇ¯½Ð¤Æ¤¤¤¿¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÂÇ·â¤Î¿Ê²½¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀµÌÚ¡£¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¼«¿®¤ò¶»¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡£¡Ê°æ¾å¡¡ËþÉ×¡Ë