¹Åç¡¦¥É¥é5µÆÃÏ¡¡¤ªÊÆ¤ÈÆù¤¬Âç¹¥¤!¡¡NPBÆüËÜÁª¼êºÇÄ¹¿È2¥á¡¼¥È¥ë±¦ÏÓ¤¬¥×¥í¤Ç¥Ó¥Ã¥°¤Ê¿Ê²½ÌÜ»Ø¤¹
¡¡¡Ú25Ç¯ÈÇµå³¦¿·»ÎÏ¿(7)¡¡¹Åç5°Ì¡¦µÆÃÏ¥Ï¥ë¥óÅê¼ê¡ÛµÆÃÏ¤ÏNPB¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤ÏÎòÂåºÇÄ¹¿È¤ËÊÂ¤Ö¿ÈÄ¹2¥á¡¼¥È¥ë¤ò¸Ø¤ê¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ò¶î»È¤·¤Æ°ìÎ®¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¡¢²¿¤Ç¤â»°¿¶¤ò¼è¤ì¤ëÊÑ²½µå¤¬Éð´ï¡£¿Í´ÖÀ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹Åç¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ÀéÍÕ³Ø·Ý»þÂå¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿¤Ó¤·¤í¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¡£ºÇÂ®149¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ÈÍîº¹¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÅê¤²¹þ¤ß¡¢À®Ä¹¤âÃø¤·¤¤¡£3Ç¯²Æ¤ÎÀéÍÕÂç²ñ¸å¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤ÆÆùÂÎ²þÂ¤¤ËÃå¼ê¡£¼«Âð¤Ç¿©»öÌÌ¤Ê¤É¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿Êì¡¦ÃÎ·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤Ï¡Ö¾Æ¤¤¤¿Æù¤ÈÇòÊÆ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤ªÆù¤¬¤Ê¤¤¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¡£¤ª²Û»Ò¤ÏÁ´¤¯¿©¤Ù¤Ê¤¤¤±¤É¡¢1¿©¤ÇÇòÊÆ¤Ï2¹ç°Ê¾å¤Ï¿©¤Ù¤ë¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÂç¿©´Á¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤«¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ½Å¤Ï104¥¥í¤«¤é110¥¥í¤Þ¤ÇÁýÎÌ¡£Ä¾µå¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤â140¥¥íÁ°¸å¤«¤é145¥¥í¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£·¤¤Ï31¥»¥ó¥Á¡¢Éþ¤Ï4L¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥µ¥¤¥º¤òÃµ¤¹¤Î¤ÏÂçÊÑ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤â²È¤ÎÅ·°æ¤äÅÅ¼Ö¤Î¥É¥¢¤Ê¤É¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¹â¿ÈÄ¹¤æ¤¨¤ÎÇº¤ß¤â»ý¤Ä¡£
¡¡7Æü¤ËÂçÌîÎÀ¤ËÆþÎÀ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤«¤é½é¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼ê»æ¤ò»ý»²¡£¹Åç¤Ë¸þ¤«¤¦¿·´´Àþ¤ÎÃæ¤ÇÆÉ¤ß¡¢¡Ö¥Ï¥ë¥ó¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡£±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¿ÈÄ¹¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Ìîµå¤ÇÌÜÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÅê¼ê¤Ø¤ÎÈôÌö¤ò»Ö¤·¤¿¡£¡¡¡ÊÄ¹Ã«Àî¡¡ËÞµ¡Ë
¡¡¡þµÆÃÏ¡¡¥Ï¥ë¥ó¡Ê¤¤¯¤Á¡¦¤Ï¤ë¤ó¡Ë2007Ç¯¡ÊÊ¿19¡Ë1·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô½Ð¿È¤Î17ºÐ¡£ÍÄÃÕ±àÇ¯¾¯¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ïº´ÁÒ¥·¥Ë¥¢¤Ë½êÂ°¤·¡¢µð¿Í¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹¡Ê²ÖºéÆÁ±É¡Ë¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡£ÀéÍÕ³Ø·Ý¤Ç¤Ï1Ç¯²Æ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£2¥á¡¼¥È¥ë¡¢110¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£