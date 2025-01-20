Ê¿Ëë¡¦ÂºÉÙ»Î¡¡1ÇÔ»à¼é¡¡Ç¯ÆâÂç´Ø³Í¤ê¤Ø·»Äï»Ò¾È¥ÎÉÙ»Î¤¬½õ¸À¡ÖÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤«¤é¤¤¤±¡×
¡¡¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡¡8ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯1·î19Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡Í¥¾¡·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊ¿Ëë¡¦ÂºÉÙ»Î¤¬ËÌ¤Î¼ã¤ò²¡¤·ÅÝ¤·¤Æ1ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£9ÆüÌÜ¤Ë¤ÏÆüÂç¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¶ÌÏÉ¤òÇË¤Ã¤¿Ê¿Ëë¡¦¶âÊö»³¤È½éÂÐÀï¤¹¤ë¡£¹Ë³Í¤ê¤ËÄ©¤àÂç´Ø¡¦Ë¾ºÎ¶¤ÏÀµÂå¤Ë²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì2ÇÔÌÜ¡£¶âÊö»³¤Ï8Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ÆÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢1º¹¤ÇÊ¿Ëë¡¦ÀéÂåæÆÇÏ¤ÈÂºÉÙ»Î¤¬ÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡5ÅÙ¤ÎÆÍ¤¤Ç¹ë²÷¤Ë²¡¤·ÅÝ¤·¤¿¡£¾¡Éé¤¢¤Ã¤¿¸å¡¢ÅÚÉ¶²¼¤Ç¶ìÌå¡Ê¤¯¤â¤ó¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ëËÌ¤Î¼ã¡£ÂºÉÙ»Î¤Ï±¦¸ª¤Ëº¸¼ê¤òÃÖ¤¡¢¤µ¤é¤ËÅÚÉ¶¤ò²¼¤ê¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£»ÙÅÙÉô²°¤Ç¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤Èµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£ÅÚÉ¶¤Ç¤Î¤¿¤±¤À¤±¤·¤µ¤È¤Ï°ìÅ¾¡¢¼èÁÈ¸å¤Ë¸«¤»¤ëÍ¥¤·¤µ¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢ºòÇ¯½Õ¾ì½ê¤Ç110Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ÆþËëÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿ÂºÉÙ»Î¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡¡ËÌ¤Î¼ã¤Ë¤ÏºòÇ¯½é¾ì½ê¡¢½½Î¾ÂÐÀï¤Ç¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ËëÆâ¤Ç¤Î½é´é¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢2Ç¯±Û¤·¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÃ£À®¤·¡Ö1Ç¯¤¢¤ì¤ÐÂÎ½Å¤âÁý¤¨¤ë¡£ÆÃ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£22Ç¯½©¾ì½ê¤ÎÁ°ÁêËÐ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÎÏ»Î¿ÍÀ¸¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤´ÓÏ½¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡·»Äï»Ò¤Î²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¤¬17Æü¤Ë°úÂà¡£ÆþÌçÀè¤Ë°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥±¥¬¤äÉÂµ¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨²£¹Ë¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¡ÖÀ¸¤Êý¤¬¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¡×¤«¤é¤À¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«·Î¸Å¸å¤â¡Ö¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á´¶³Ð¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤«¤é¤¤¤±¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢²÷¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡½éÍ¥¾¡¤·¤¿ºòÇ¯½Õ¾ì½ê¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¾¡¤Æ¤ÐÍ¥¾¡¤Î14ÆüÌÜ¤Ë±¦Â¼ó¤Î¤¸¤óÂÓ¤òÂ»½ý¡£¼Ö°Ø»Ò¤Ç²ÖÆ»¤ò°ú¤ÍÈ¤²¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¼«¿È¤Ï¡ÖÊâ¤±¤Ê¤¯¤Æ¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Éô²°¤ØÌá¤ë¤È·»Äï»Ò¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡×¤È·ãÎå¤µ¤ì¡¢¹ë¥Î»³¤ò²¡¤·ÅÝ¤¹¡È´ñÀ×¡É¤ÎÀé½©³Ú¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡¤¤ç¤¦9ÆüÌÜ¤ÏÆüÂç¤Î1³ØÇ¯ÀèÇÚ¤Ç¡¢Í£°ìÁ´¾¡¤Î¶âÊö»³¤ËÄ©¤à¡£¾¡¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤Å¤±¤Ð¡¢Íè¾ì½ê¤Î»°Ìò¡¢Ç¯Æâ¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£¡Ö·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬²¸ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£¾È¥ÎÉÙ»Î¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¤¢¤È7Æü´Ö¡¢Àï¤¤Â³¤±¤ë¡£