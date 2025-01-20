Æó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡¡ÀµÂå¤ÎÆÈÆÃ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿Ë¾ºÎ¶¡¡ÄË¤¹¤®¤ëÇÔÀï
¡¡¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡¡8ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯1·î19Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡¡ÚÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡¡¿¿´ã¡ÛË¾ºÎ¶¤ÏÄË¤¹¤®¤ëÇÔÀï¤Ç¤¹¡£Í½ÁÛÄÌ¤êÆÍ¤Êü¤·¤Æ¤ÎÀèÀ©¹¶·â¡£¤½¤ÎÁªÂò»è¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀµÂå¤ÎÆÈÆÃ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Þ¤ó¤Þ¤È¤Ï¤á¤é¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£Âç´Ø¤ÏÀè¼êÀè¼ê¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢ÅÚÉ¶²¼¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ï¸å¼ê¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â¤¬½Ð¤º¤ËÁê¼ê¤Ë½½Ê¬¤Ê°µÎÏ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤Î¾ÏÓ¤ÎÆ°¤¡Ê¾åÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤âºîÀï¥ß¥¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡º£¾ì½ê¤ÏÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¼çÂÎ¤Î¹¶¤á¤¬ÁÕ¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¿´¤ÎÌýÃÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾¡¤ÁµÞ¤¤¤ÇÊè·ê¤ò·¡¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÀ¤Î¤¤¤¤Áê¼ê¤Ç¤â¡¢²¿¤«¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·Ù²ü¤·¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÉé¤±Êý¤ÏÂ¾¤ÎÎÏ»Î¤Ë¥Ò¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃæÆü¤Ç2ÇÔ¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬¾Ã¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Î¾¡Éé¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙ¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤à¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡¡¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë