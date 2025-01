2024年12月25日に1stアルバム『N / bias』でソロデビューした中島健人が、1月17日から1月19日に東京・有明アリーナにて初のライブ<KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 “N / bias”>を行なった。1月19日の 最終公演 開催前に行われた記者会見の模様をお届けしたい。◆中島健人 画像ライブに先駆けて行なわれた記者会見では、本人を表す“N”そしてファンである「U:nity (ユニティー)」を表す“Uのハンドサインをして登場した中島。「これはマストで覚えてください!」と記者たちに呼びかけた。

■<KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 “N / bias”>1月19日(日)@東京・有明アリーナ SETLIST



01. ピカレスク02. N / o'clock03. ヒトゴト feat. Kento Nakajima04. 黄昏てゆく夜に05. Teleportation06. Bye Bye Me07. SHE IS...LOVE08. Scene2909. Jasmine Tea10. ROSSO11. jealous12. Mr. Jealousy13. Dance on the floor14. Nocturne15. THE CODE16. ファタール17. カレカノ!!18. Love風19. Hey!! Summer Honey20. Black Cinderella21. 迷夢encoreen1. CANDY 〜Can U be my BABY〜en2. UniteW encoreen3. RUN■<KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 “N / bias”>SCHEDULE1月17日(金) 東京・有明アリーナ1月18日(土) 東京・有明アリーナ1月19日(日) 東京・有明アリーナ■放送『中島健人<KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 “N / bias”>』放送日程:2025年3月14日(金)19:00〜放送局:CSチャンネル『日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ』https://www.nitteleplus.com/program/nakajimakento_1st_live_2025/●スカパー!番組配信でも視聴可能スカパー!放送サービスで対象のチャンネルやプラン・セットを契約していると、放送と同じ時刻にスマートフォン・PC・タブレット・テレビ(対応機種のみ)でも視聴できます。※1週間の見逃し視聴も可能▼チャンネル情報 ※視聴にはご契約が必要・日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ:https://www.nitteleplus.com/・スカパー!(Ch.300)、スカパー!プレミアム(Ch.619)・J:COM(Ch.757)ほか全国CATV・ひかりTV(Ch.555)、auひかり