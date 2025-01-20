½Ð¸ý²Æ´õ¡¢¥¹¥Î¥Ü½éÂÎ¸³¡Ö»×¤¤¤Î¤Û¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥³¥±¤¿¡×¤±¤É¡Ö³Ú¤·¤¯¤Æ¡ª¡×ÀÄÌÚÍ®¤â¿ÍÀ¸½é¥²¥ì¥ó¥Ç
½÷Í¥½Ð¸ý²Æ´õ¡Ê23¡ËÇÐÍ¥ÀÄÌÚÍ®¡Ê23¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¡¢Åß¤ÎÉ÷Êª»í¤ÎJRÅìÆüËÜ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖJR SKISKI¡×¤Î2024¡Ý2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿·CM¤¬1·î20Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£½Ð¸ý¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë½éÄ©Àï¡£¥½¥ê¤Ê¤É¤Î¥¹¥Î¡¼¥ì¥¸¥ã¡¼¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó»Ë¾å6ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢CM¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÇò¤ÈÇ®¡£½÷»ÒÊÓ¡×¡ÖÇò¤ÈÇ®¡£ÃË»ÒÊÓ¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¡£½Ð¸ý¤Ï½÷À2¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¥¹¥Î¥Ü¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ä¡¢¥½¥ê¤ÇÀã»³¤ò³ê¤ê¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç´î¤Ö¾ìÌÌ¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÀÄÌÚ¤Ï¿ÍÀ¸½é¤Î¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ê¤¬¤é¡¢¹ª¤ß¤Ë¥¹¥Î¥Ü¤ò³ê¤ë»Ñ¤ä¡¢ÃËÀ3¿Í¤ÇÀã¹çÀï¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
½Ð¸ý¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÁÇ¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È»£±Æ¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¥½¥ê¤ò3¼ïÎà¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥¹¥¡¼¾ì¥°¥ë¥á¤â´®Ç½¡£¡Ö»£±Æ¤Ç¤Ï¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ÈÍÈ¤²¤â¤Á¤ÈÆù¤Þ¤ó¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¤¿¤³¾Æ¤¤â¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È´¨¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¤¤â¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥¹¥Î¥ÜÄ©Àï¤â¡ÖÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö»×¤¤¤Î¤Û¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥³¥±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬Àã¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÀÄÌÚ¤Ï½é¥²¥ì¥ó¥ÇÂÎ¸³¤ò¡ÖËÜÅö¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£Ç¯°ì¤È¤¤¤¦¤«¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë²¿¤âµ¤¤Ë¤»¤º³Ú¤·¤ó¤À¤Î¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¡Ö¡Ø¤º¤Ã¤ÈËº¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¡Ù¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤¦¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£¥¹¥Î¥Ü¤â¡Ö»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀèÀ¸¤È¤«¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÏÅ¾¤Ð¤º¤Ë³ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë²¼¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¯2²óÌÜ¤ò·×²è¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¥Ï¥Þ¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈºÆË¬¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
CM¤Ç¤Ï¥ê¥¢¥ë¤ÊÅß¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤ëÉ½¸½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö½÷»Ò¥°¥ë¡¼¥×¡×¡ÖÃË»Ò¥°¥ë¡¼¥×¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Ç¡¢Á´¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¡¢ºÇ¾®¸Â¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç±ó¤¯¤«¤é¸«¼é¤ë¤«¤¿¤Á¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£½Ð¸ý¤ÈÀÄÌÚ¤Î¡¢¼«Á³ÂÎ¤Î»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤¿CM¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÅìÃÏ¶è¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤Û¤«¡¢¥¦¥§¥Ö¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢½éÂåZOO°Ê¹ß¡¢¹¾³Ñ¥Þ¥¥³¡¢ÃÝÌîÆâË¡¢ÉÍÅÄ²í¸ù¡¢Àî¸ý½ÕÆà¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤é¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¼ã¼ê·ÝÇ½¿Í¤ÎÅÐÎµÌçÅªÂ¸ºß¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¢§¡ÖJR SKISKI¡×ÎòÂå¥¥ã¥¹¥È¡Ê¡ú¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¡Ë
1991¡Ý1992Ç¯¡¡ZOO
1992¡Ý1993Ç¯¡¡ZOO
1993¡Ý1994Ç¯¡¡ZOO
1994¡Ý1995Ç¯¡¡ZOO
1995¡Ý1996Ç¯¡¡¡ú¹¾³Ñ¥Þ¥¥³¡¦ÃÝÌîÆâË
1996¡Ý1997Ç¯¡¡¡úÀÄ»³¶³»Ò¡¦ÅÄÊÕÀ¿°ì
1997¡Ý1998Ç¯¡¡ÉÍÅÄ²í¸ù
1998¡Ý1999Ç¯¡¡µÈÀî¤Ò¤Ê¤Î
2006¡Ý2007Ç¯¡¡ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é
2012¡Ý2013Ç¯¡¡ËÜÅÄÍã
2013¡Ý2014Ç¯¡¡Àî¸ý½ÕÆà
2014¡Ý2015Ç¯¡¡¹À¥¤¹¤º
2015¡Ý2016Ç¯¡¡¡ú»³ËÜÉñ¹á¡¦Ê¿Í´Æà
2016¡Ý2017Ç¯¡¡ºù°æÆüÆà»Ò
2017¡Ý2018Ç¯¡¡¸¶ÅÄÃÎÀ¤
2018¡Ý2019Ç¯¡¡¡ú¾¾ËÜÊæ¹á¡¦°ËÆ£·òÂÀÏº
2019¡Ý2020Ç¯¡¡¡úÉÍÊÕÈþÇÈ¡¦²¬ÅÄ·ò»Ë
2020¡Ý2021Ç¯¡¡ËÜÅÄÍã
2021¡Ý2022Ç¯¡¡¤Ê¤·
2022¡Ý2023Ç¯¡¡Æîº»ÎÉ
2023¡Ý2024Ç¯¡¡ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê
2024¡Ý2025Ç¯¡¡¡ú½Ð¸ý²Æ´õ¡¦ÀÄÌÚÍ®