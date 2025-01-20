¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡ÈÁêËÀ¡ÉÃæÅç·ò¿Í¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤·Ð¸³¡×Ç®µ¤¤Î¹â¤µ¤Ë¶²½Ì
ºòÇ¯12·î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÃæÅç·ò¿Í¡Ê30¡Ë¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç½é¥é¥¤¥Ö¡ÖKENTO NAKAJIMA 1st Live 2025¡¡¡ÈN¡¡¡¿¡¡bias¡É¡×¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢3Æü´Ö4¸ø±é¤Ç·×6Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¡×¤ä¡¢Sexy Zone¡Ê¸½timelesz¡Ë»þÂå¤Î¡ÖRUN¡×¤Ê¤ÉÁ´24¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢¥½¥í½é¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡Ö¡ÈN¡¡¡¿¡¡bias¡É½ä¡×¡ÊÂçºå¤Ê¤ÉÁ´¹ñ7ÅÔ»Ô¡Ë¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç1Ëü5000¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
ÃæÅç¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖGEMN¡×¡Ê¥¸¥§¥à¡Ë¤òÁÈ¤à¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡Ê28¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë²ñ¾ì¤¬¤¶¤ï¤á¤¯Ãæ¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥Õ¥¡¥¿¡¼¥ë¡×¤ò²Î¾§¡£Ç®µ¤¤¬³Ð¤á¤ä¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢Sexy Zone¡Ê¸½timelesz¡Ë½êÂ°»þÂå¤ÎÃæÅç¤Î¥½¥í¶Ê¡Ö¥«¥ì¥«¥Î¡ª¡ª¡×¤Ç¤Ï2¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò1¼þ¡£¥¥¿¥Ë¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤·Ð¸³¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£U¡§nity¡ÊÃæÅç¤Î¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£·ò¿Í¤µ¤ó¤Î¹ñ¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£