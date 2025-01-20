イプスウィッチvsマンチェスター・C スタメン発表
[1.19 プレミアリーグ第22節](Portman Road)
※25:30開始
<出場メンバー>
[イプスウィッチ]
先発
GK 28 クリスティアン・ウォルトン
DF 3 リーフ・デイビス
DF 15 キャメロン・バージェス
DF 18 ベン・ジョンソン
DF 26 ダラ・オシェイ
DF 44 ベン・ゴドフリー
MF 5 サム・モーシー
MF 12 イェンス・カユステ
MF 20 オマリ・ハッチンソン
MF 47 ジャック・クラーク
FW 19 リアム・デラップ
控え
GK 1 アリヤネット・ムリッチ
DF 22 コナー・タウンゼント
DF 40 アクセル・トゥアンゼベ
MF 14 ジャック・テイラー
MF 25 マッシモ・ルオンゴ
FW 7 ウェズ・バーンズ
FW 27 ジョージ・ハースト
FW 29 ジェイデン・フィロジェン・ビデイス
FW 33 ネイサン・ブロードヘッド
監督
Kieran McKenna
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 25 マヌエル・アカンジ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 47 フィル・フォーデン
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 18 シュテファン・オルテガ
DF 68 M. Alleyne
DF 82 リコ・ルイス
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 75 N. O'Reilly
MF 87 ジェームズ・マカティー
FW 26 サビーニョ
FW 67 ディビン・ムバマ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
※25:30開始
<出場メンバー>
[イプスウィッチ]
先発
GK 28 クリスティアン・ウォルトン
DF 3 リーフ・デイビス
DF 15 キャメロン・バージェス
DF 18 ベン・ジョンソン
DF 26 ダラ・オシェイ
DF 44 ベン・ゴドフリー
MF 5 サム・モーシー
MF 12 イェンス・カユステ
MF 20 オマリ・ハッチンソン
MF 47 ジャック・クラーク
控え
GK 1 アリヤネット・ムリッチ
DF 22 コナー・タウンゼント
DF 40 アクセル・トゥアンゼベ
MF 14 ジャック・テイラー
MF 25 マッシモ・ルオンゴ
FW 7 ウェズ・バーンズ
FW 27 ジョージ・ハースト
FW 29 ジェイデン・フィロジェン・ビデイス
FW 33 ネイサン・ブロードヘッド
監督
Kieran McKenna
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 25 マヌエル・アカンジ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 47 フィル・フォーデン
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 18 シュテファン・オルテガ
DF 68 M. Alleyne
DF 82 リコ・ルイス
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 75 N. O'Reilly
MF 87 ジェームズ・マカティー
FW 26 サビーニョ
FW 67 ディビン・ムバマ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります