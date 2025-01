マンチェスター・ユナイテッドは生え抜き出身選手の売却を検討している。



『BILD』によると、去就が注目されているマンU所属のイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードの獲得レースはボルシア・ドルトムントがリードしているという。



現在27歳のラッシュフォードはマンUの下部組織出身の選手。若き頃から逸材として期待されていた同選手は2016年1月に同クラブのトップチームに昇格すると、現在に至るまでマンU一筋で活躍。しかし近年はパフォーマンスの低下が著しく、今季もプレミアリーグ12試合に先発出場し、4ゴール1アシストと十分な結果は残せていなかった。





goals

points



A productive afternoon in M16 last time Brighton came to Old Trafford!#MUFC #MUNBHA pic.twitter.com/98kMit3ZjD