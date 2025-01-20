R・マドリーvsラス・パルマス スタメン発表
[1.19 ラ・リーガ第20節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※24:15開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 35 Raúl Asencio
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 11 ロドリゴ・ゴエス
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 4 ダビド・アラバ
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 31 Jacobo Ramón
DF 39 Lorenzo Aguado
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 36 Chema Andrés
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[ラス・パルマス]
先発
GK 1 ヤスパー・シレッセン
DF 4 アレックス・スアレス
DF 15 スコット・マッケンナ
DF 23 アレックス・ムニョス
DF 28 フアンマ・エルソグ
MF 3 ミカ・マルモル
MF 5 ハビ・ムニョス
MF 10 アルベルト・モレイロ
MF 19 サンドロ・ラミレス
MF 20 キリアン・ロドリゲス
FW 37 ファビオ・シウバ
控え
GK 13 ディンコ・ホルカシュ
GK 35 Israel Mora
DF 27 Valentín Pezzolesi
MF 11 ベニート・ラミレス
MF 12 エンツォ・ロイオディチェ
MF 14 マヌ・フステル
MF 24 アドナン・ヤヌザイ
MF 33 Sergio Viera
FW 9 マルク・カルドナ
FW 16 オリバー・マクバーニー
FW 17 ハイメ・マタ
監督
ディエゴ・マルティネス
※24:15開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 35 Raúl Asencio
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 11 ロドリゴ・ゴエス
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 4 ダビド・アラバ
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 31 Jacobo Ramón
DF 39 Lorenzo Aguado
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 36 Chema Andrés
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[ラス・パルマス]
先発
GK 1 ヤスパー・シレッセン
DF 4 アレックス・スアレス
DF 15 スコット・マッケンナ
DF 23 アレックス・ムニョス
DF 28 フアンマ・エルソグ
MF 3 ミカ・マルモル
MF 5 ハビ・ムニョス
MF 10 アルベルト・モレイロ
MF 19 サンドロ・ラミレス
MF 20 キリアン・ロドリゲス
FW 37 ファビオ・シウバ
控え
GK 13 ディンコ・ホルカシュ
GK 35 Israel Mora
DF 27 Valentín Pezzolesi
MF 11 ベニート・ラミレス
MF 12 エンツォ・ロイオディチェ
MF 14 マヌ・フステル
MF 24 アドナン・ヤヌザイ
MF 33 Sergio Viera
FW 9 マルク・カルドナ
FW 16 オリバー・マクバーニー
FW 17 ハイメ・マタ
監督
ディエゴ・マルティネス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります