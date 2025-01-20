[1.19 ラ・リーガ第20節](サンティアゴ・ベルナベウ)

※24:15開始

<出場メンバー>

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 17 ルーカス・バスケス

DF 20 フラン・ガルシア

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 35 Raúl Asencio

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 11 ロドリゴ・ゴエス

MF 19 ダニ・セバージョス

MF 21 ブラヒム・ディアス

FW 9 キリアン・ムバッペ

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 26 フラン・ゴンザレス

DF 4 ダビド・アラバ

DF 18 ヘスス・バジェホ

DF 23 フェルラン・メンディ

DF 31 Jacobo Ramón

DF 39 Lorenzo Aguado

MF 15 アルダ・ギュレル

MF 36 Chema Andrés

FW 16 エンドリッキ

監督

カルロ・アンチェロッティ

[ラス・パルマス]

先発

GK 1 ヤスパー・シレッセン

DF 4 アレックス・スアレス

DF 15 スコット・マッケンナ

DF 23 アレックス・ムニョス

DF 28 フアンマ・エルソグ

MF 3 ミカ・マルモル

MF 5 ハビ・ムニョス

MF 10 アルベルト・モレイロ

MF 19 サンドロ・ラミレス

MF 20 キリアン・ロドリゲス

FW 37 ファビオ・シウバ

控え

GK 13 ディンコ・ホルカシュ

GK 35 Israel Mora

DF 27 Valentín Pezzolesi

MF 11 ベニート・ラミレス

MF 12 エンツォ・ロイオディチェ

MF 14 マヌ・フステル

MF 24 アドナン・ヤヌザイ

MF 33 Sergio Viera

FW 9 マルク・カルドナ

FW 16 オリバー・マクバーニー

FW 17 ハイメ・マタ

監督

ディエゴ・マルティネス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります