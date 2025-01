【GU×「グランツーリスモ」】1月20日 発売価格:1,290円~

GUは、プレイステーション用リアルドライビングシミュレーター「グランツーリスモ」とコラボレーションした商品の販売を本日1月20日より開始する。価格は1,290円から。

今回のコラボアイテムでは、レーシングウェアに着想した、スタイリッシュなトップスが登場。「グラフィックT(長袖) Gran Turismo」および「グラフィックミニT Gran Turismo+E」がラインナップされている。

アイテムラインナップ

「グラフィックT(長袖) Gran Turismo」

カラー:OFF WHITE/BLACK

サイズ:WOMEN、XS-3XL

価格:各1,990円

「グラフィックミニT Gran Turismo+E」

【OFF WHITE】【BLACK】

カラー:GRAY/BLACK

サイズ:WOMEN、XS-3XL

価格:各1,290円

【GRAY】【BLACK】

(C) Sony Interactive Entertainment Inc.

(C) G.U. CO., Ltd. All rights reserved.