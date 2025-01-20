ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿¥®¥ã¥ë¤ËÏ®¤Ð¤ì¤ë!? ¡ÖÄ«¤ÎÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Ç¡¢¤ä¤¿¤é¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¡£¡×ËÜÆüÈ¯ÇäÄÌ¶Ð¥¿¥¤¥à¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥®¥ã¥ë¥³¥á¥Ç¥£
¡Ú¡ÖÄ«¤ÎÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Ç¡¢¤ä¤¿¤é¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¡£¡×¡Û
1·î20Æü È¯Çä
²Á³Ê¡§792±ß
¡Ú¡ÖÄ«¤ÎÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Ç¡¢¤ä¤¿¤é¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¡£¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡Ö²¶¤ÏÈà½÷¤Î¤³¤È¤Ï²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£°ì¥«·îÁ°¤«¤éÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Î´Ö¤À¤±ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î´Ø·¸¤À¨¡¨¡¨¡¡×¡£
(C)2008-2025 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.
1·î20Æü È¯Çä
²Á³Ê¡§792±ß
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡ÖÄ«¤ÎÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Ç¡¢¤ä¤¿¤é¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¡£¡×¤ò1·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï792±ß¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¥®¥ã¥ë¥³¥á¥Ç¥£¡£¸¶ºî¤òËðÈøËðÈø»á¡¢ºî²è¤òÅÄÂ¼ÂóÌé»á¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÌ¶Ð¤ÎÅÅ¼Ö¤ÇÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤¬¤Ê¤¼¤«ËèÆüÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö²¶¤ÏÈà½÷¤Î¤³¤È¤Ï²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£°ì¥«·îÁ°¤«¤éÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Î´Ö¤À¤±ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î´Ø·¸¤À¨¡¨¡¨¡¡×¡£
ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿JK¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«ËèÆüÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡ª¡¡²¶¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¡¢Ï®¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡©ÄÌ¶Ð¥¿¥¤¥à¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¼ÖÆâ¸ÂÄê¥®¥ã¥ë¥³¥á¥Ç¥£¡ª
(C)2008-2025 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.