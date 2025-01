【週刊ヤングマガジン 2025年8号】1月20日 発売価格:510円

本日1月20日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年8号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。

表紙を飾るのは、1月24日公開の映画『アンダーニンジャ』で主演を務める山崎賢人さんと浜辺美波さん。巻頭グラビアでは、松田実桜さんが初撮影の地・沖縄で原点の白水着を披露している。

また巻中グラビアには山本杏さん、巻末グラビアには志田音々さんが登場する。

さらに同日のヤンマガWeb「ヤンマガアザーっす!」では、各グラビアのアザーカットが公開されている。

【松田実桜さん】【山本杏さん】【志田音々さん】

