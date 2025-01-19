¡ÚÅâÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡ÛÀÄÌÚÏ¢¡¡»Õ¾¢¡¦¹õ°æÃ£Ìð¤È¤ÎÌóÂ«¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö°ì½ï¤ËµÇ°¤òÁö¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤Î¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¡¡¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦£Ê£Ì£ÃÇÕ¡×¤¬£±£¹Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚÏ¡¡Ê£²£´¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï½éÆü£¹£Ò¡¢£²¥³¡¼¥¹¤«¤é°®¤Ã¤Æ£²ÈÖ¼êÁè¤¤¡££²£Í¤âÁ´Â®¥¿¡¼¥ó¤Ç£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£¡Ö²ó¤êÂ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤â¤¤¤¤¡£½Ð¤Æ¤«¤é¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤â½½Ê¬¡£Ä¾Àþ¤ÏÉáÄÌ¡£²ó¤êÂ¤ÎÉôÊ¬¤Ï°Ý»ý¤·¤Ä¤ÄÄ¾Àþ¤ÎÊý¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¹¥´¶¿¨¡££²ÆüÌÜ°Ê¹ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾åÀÑ¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡£±·î¤«¤é£Áµé½é¾º³Ê¤â»Õ¾¢¡¦¹õ°æÃ£Ìð¤È¤ÎÌóÂ«¤â¤¢¤êËþÂ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Þ¤À£Á£²¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡£Äï»ÒÆþ¤ê¤·¤Æ¤«¤é»Õ¾¢¤È°ì½ï¤ËµÇ°¤òÁö¤ë¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁ´Á³¡£°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜÉ¸¤Ï£Á£±¾º³Ê¤À
¡¡¤µ¤é¤ËºòÇ¯£²Í¥½Ð£²£Ö¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¼è¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï²ø¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ¥½Ð¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡Ä¡×¤ÈÃÏÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£