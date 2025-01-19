¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¡¥Î¥Ö¥³¥ÖµÈÂ¼à·ëº§È¯É½á¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ì¤ë¡Ä¤ªÁê¼ê¤Ï¡©¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¡Ä¡×
¡¡¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤¬£±£¹ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¡ô¤ß¤Á¤ç¥Ñ¥é¡×¤Ë½Ð±é¡£·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡¦µÈÂ¼¿ò¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼¤Ï£±Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·µÈÂ¼¿ò¤Ï£³£°Âå½÷À»öÌ³¿¦¤ÎÊý¤ÈËÜÆü·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ç£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò»ý¤Ä¤Ê¤É¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤µÈÂ¼¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Í¡¢»ä¤â¤É¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Í¡Ä¡£¤Þ¡¢Âç¾æÉ×¤«¡¢µÈÂ¼¤µ¤ó¤Ê¤é¡£µö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤Í¡×¤È¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¤·¤Ä¤Ä¡ÖÈà½÷¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢»ä¤Ï¤ª¤È¤È¤·¤ÎËö¤°¤é¤¤¡Ê¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏºòÇ¯¤ÎÀµ·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥ÈÇú¿©¥Ä¥¢¡¼¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸·Ï¡Ë¤Î¼ýÏ¿¤ÎÁ°Æü¡¢ÀçÂæ¤ÇÍµÈ¹°¹Ô¤ä¼íÌî±Ñ¹§¤é¤È¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£
¡¡ÍµÈ¤¬¡Ö¤Þ¤À¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¡ÖµÈÂ¼¡¢·ëº§¤·¤í¡×¤ÈÀâÆÀ¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡Ø¼Â¤ÏÈà½÷¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ÙÅª¤Ê´¶¤¸¤Ç¥µ¥é¤Ã¤ÈÉáÄÌ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢ÊÌ¤Ë±£¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ø¤Ç¤â¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÏÃÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤é²¿²ó¤«ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤êÊÌ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡ØÄ¹¤¤¤³¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ø¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢·ëº§¤·¤Ê¤è¡Ù¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö»ä¤¬¡Ø¤É¤ó¤Ê»Ò¤Ê¤Î¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ø¼Ì¿¿¸«¤¿¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤·¤Ä¤³¤¯¸À¤Ã¤Æ¡£ÌµÍý¤ä¤ê¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ó¤À¤è¡£¡Ø¤¨¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Ë¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤â¤ó¡¢»ä¡£·ë¹½¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡ØµÈÂ¼¤µ¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤°¤é¤¤¤¤ì¤¤¤Ê¿Í¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤â£±Ç¯¶á¤¯¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤äÍµÈ¤Ï·ëº§¤ò´«¤á¤¿¤¬¡¢µÈÂ¼ËÜ¿Í¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤¿¤éÉâµ¤¤¹¤ë¡×¡Öµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢À¤´Ö¤Ï¡×¤ÈÆó¤ÎÂ¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤ÎÆ¬¡¢¶¦±éÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¸å¡¢µÈÂ¼¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¡ÖÇ¯Ëö¡¢Æþ¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢ÀÒ¡×¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö½Â¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¡¢¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¡£Â¿Ê¬·è¤á¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¡£³Ð¸ç·è¤á¤¿¤ó¤À¡¢¤³¤Î¿Í¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë·ëº§À¸³è¤ÎàÀèÇÚá¤È¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Î¿Í¡¢Êó¹ð¤ÎÊ¸¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»äÅª¤Ë¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£µÈÂ¼¤µ¤ó¤Ê¤é¤â¤·¤«¤·¤¿¤éµö¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤±ü¤µ¤Þ¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£