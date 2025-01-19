»°ãø·°¤¬ÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Þ¥óUÀï¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÌöÆ°¡ÄÀ»ÃÏ¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Õ¥©¡¼¥ÉÄÀÌÛ
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö1·î19Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè22Àá¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢³«»Ï5Ê¬¤ËÀèÀ©¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡³«»Ï5Ê¬¡¢»°ãø¤¬¤¤¤¤Ê¤êÌ¥¤»¤¿¡£¸åÊý¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤òÈ´¤±½Ð¤·GK¤È1ÂÐ1¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ï±¦¤Ë¥Ñ¥¹¤òÎ®¤·¡¢FW¥ä¥ó¥¯¥Ð¡¦¥ß¥ó¥Æ¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¤¿¡£
¡¡³«»Ï5Ê¬¤ÎÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¡¢¥Þ¥óU¤ÎÀ»ÃÏ¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Õ¥©¡¼¥É¤òÄÀÌÛ¤µ¤»¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë