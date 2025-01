古代ローマは非常に高い技術力を有していたことで知られていますが、同時に人間による環境汚染が問題となった時代でもありました。新たな研究では、古代ローマでは大気が鉛によって汚染されており、この影響で広範な地域に住む人々のIQが低下した可能性があると示されました。Pan-European atmospheric lead pollution, enhanced blood lead levels, and cognitive decline from Roman-era mining and smelting | PNAS

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2419630121Lead pollution likely caused widespread IQ declines in ancient Rome, new study finds | EurekAlert!https://www.eurekalert.org/news-releases/1069309Roman Empire's Air Pollution May Have Lowered The IQ of Europe : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/roman-empires-air-pollution-may-have-lowered-the-iq-of-europe鉛は人間の健康にさまざまな悪影響を及ぼすことが知られており、鉛中毒になると神経系や心血管系に障害を引き起こすほか、血中鉛濃度が高い子どもはIQが低くなることもわかっています。世界保健機関は「既知の安全な血中鉛濃度はありません」と主張しており、血中鉛濃度が3.5μg/dL程度でも子どもの知能低下や行動・学習障害に関連していると述べています。かつては鉛を添加した有鉛ガソリンが自動車燃料として用いられてしましたが、20世紀半ばには有鉛ガソリンの有害性が広く取り上げられるようになりました。これを受けて日本では1970〜80年代にガソリンの無鉛化が完了し、2021年には最後まで有鉛ガソリンを販売していたアルジェリアでも禁止されました。規制が進んだことで人々の血中鉛濃度は減少しており、現代のアメリカに住む子どもの平均血中鉛濃度は0.6〜0.8μg/dLほどです。ところが、古代ローマの時代には鉛の有害性がよく知られていなかったため、酢酸鉛(II)が溶け込んだシロップがワインの甘み付けや果物の保存に使われていたほか、水道管にも鉛が使われていました。そのため、古代ローマでは慢性的に鉛中毒の被害が発生していたともいわれています。今回、アメリカの砂漠研究所やオーストリアのウィーン大学など研究チームは北極圏の氷床コアを分析して、紀元前500年〜紀元600年の大気中の鉛汚染レベルを測定しました。この期間は、共和政ローマの興隆から帝国化したローマ帝国の衰退までをカバーしています。調査の結果、紀元前1世紀後半〜紀元2世紀後半に大気中の鉛汚染レベルが急激に上昇したことが判明。研究チームはこの大規模な鉛汚染について、古代ローマの経済を支えた銀の採掘と製錬が原因だったのではないかと考えており、およそ200年間で500キロトンもの鉛が大気中に放出されたと推定しています。また、鉛汚染のデータと大気モデリングを用いた分析では、古代ローマの大気汚染はヨーロッパ全体に影響を及ぼし、子どもの血中鉛濃度は約2.4μg/dL上昇したとのこと。これにより広範な認知機能の低下が引き起こされ、IQは推定で2.5〜3ポイント下落したそうです。論文の共著者である砂漠研究所のネイサン・チェルマン氏は、「IQが2〜3ポイント低下するのは大したことではないように思えますが、それをヨーロッパの全人口に適用すると大きな問題となります」とコメントしました。