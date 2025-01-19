Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦ÀÐÀî¸©ÆâÆçÄ®¤ÎÄ®Ä¹Áªµó¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁªµóÀï¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¿Í¤ÎÀ¸ÅÄÍ¦¿Í¤µ¤ó¤¬½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£

À¸ÅÄ Í¦¿Í »á¡ÊÌµ½êÂ°¡¦¿·¿Í¡Ë 6,647É¼ ÅöÁª

Àî¸ý ¹îÂ§ »á¡ÊÌµ½êÂ°¡¦¸½¿¦¡Ë 4,493É¼

¶áÂ¼ ¹¨¼ù »á¡ÊÌµ½êÂ°¡¦¿·¿Í¡Ë 288É¼

À¸ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸½ºß49ºÐ¡£2007Ç¯¤«¤éÆâÆçÄ®µÄ²ñµÄ°÷¤ò¤Ä¤È¤á¡¢ÁªµóÀï¤Ç¤Ï¡¢ÂÐÏÃ¤ò½Å»ë¤·¤¿¿·¤·¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤òÁÊ¤¨¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁªµóÀï¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÆâÆçÄ®Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£²ó¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï54¡¦13%¤Ç¡¢Á°²óÁªµóÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿2013Ç¯¤«¤é11¡¦77¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£