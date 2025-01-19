¡ÚÂ®Êó¡ÛÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È½ªÎ»¡¡¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç4¿Í¤¬À®ÀÓÌµ¸ú¤Ë
2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤¬½ªÎ»¤·¡¢¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÁ´¹ñ¤Ç¼õ¸³À¸4¿Í¤¬Á´¤Æ¤ÎÀ®ÀÓ¤òÌµ¸ú¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³ØÆþ»î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁËÌ³¤Æ»¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼õ¸³À¸1¿Í¤¬¼º³Ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ù¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¿ô³Ø¤Î¸ø¼°¤¬¸«¤¨¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê£¿ô¤Î»î¸³´ÆÆÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¡°æ¸©¤ÈÂçºåÉÜ¤Ç¤Ï»î¸³´ÆÆÄ¤Î¡Ö²òÅú¤ä¤á¡×¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤Ë½¾¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¼õ¸³À¸2¿Í¤¬¡£¹âÃÎ¸©¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤Ç¡Ö²òÅú¤Ï¤¸¤á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÁ°¤ËIC¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤òºîÆ°¤µ¤»¡¢²òÅú¤ò»Ï¤á¤¿¼õ¸³À¸1¿Í¤¬À®ÀÓÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£