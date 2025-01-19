Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¤¬ÃÏ¸µ¤ÇÂÐ¶É¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¤ÇÄ«ÆüÇÕ¾´ý¥ªー¥×¥óÀï¡¡2²óÀï¤ÇÇÔ¤ì½à·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤¹
°¦ÃÎ¸©À¥¸Í»Ô½Ð¿È¤Î¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ¼·´§¤¬19Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÇÄ«ÆüÇÕ¾´ý¥ªー¥×¥óÀï¤ÎÂÐ¶É¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«ÆüÇÕ¾´ý¥ªー¥×¥óÀï¤Ï¡¢»ý¤Á»þ´Ö40Ê¬¤ÎÁá»Ø¤·¤Î¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
1²óÀï¤È2²óÀï¤¬19Æü¤ËÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¤Ï¡¢1²óÀï¤Ç°¤µ×ÄÅ¼çÀÇÈ¬ÃÊ¤ÈÂÐÀï¤·¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£°æ¼·´§¡Ö¾¯¤·ÃæÈ×¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°¤µ×ÄÅÈ¬ÃÊ¤ÎÊý¤Ë¾å¼ê¤¯»Ø¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ²ÝÂê¤¬»Ä¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
Â³¤¯2²óÀï¤Ï¡¢¼ã¼ê¤ÇÀª¤¤¤Î¤¢¤ë25ºÐ¤ÎÉþÉô¿µ°ìÏºÏ»ÃÊ¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£°æ¼·´§¤Ï¡¢Àè¤Ë»ý¤Á»þ´Ö¤ò»È¤¤ÀÚ¤ë¶ì¤·¤¤¾´ý¤È¤Ê¤ê¡¢·ë¶É119¼ê¤ÇÇÔ¤ì¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Æ£°æ¼·´§¤Ï¡¢25Æü¤«¤é¡¢²¦¾Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¤ÎÂè2¶É¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¸å,
¿ÀÆàÀî,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ä¹Ìî,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥À¥¤¥¹,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ÀÅ²¬,
Ë¡Í×