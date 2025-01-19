[1.19 プレミアリーグ第22節](オールド トラフォード)

※23:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 15 レニー・ヨロ

MF 3 ヌセア・マズラウィ

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 16 アマド・ディアロ

MF 20 ディオゴ・ダロト

MF 25 マヌエル・ウガルテ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 6 リサンドロ・マルティネス

DF 12 タイレル・マラシア

MF 14 クリスティアン・エリクセン

MF 18 カゼミーロ

MF 43 T. Collyer

FW 9 ラスムス・ホイルンド

FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ

FW 21 アントニー

監督

ルベン・アモリム

[ブライトン]

先発

GK 1 バルト・フェルブルッヘン

DF 5 ルイス・ダンク

DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ

DF 30 ペルビス・エストゥピニャン

DF 34 ヨエル・フェルトマン

MF 9 ジョアン・ペドロ

MF 17 ヤンクバ・ミンテ

MF 20 カルロス・バレバ

MF 22 三笘薫

MF 26 ヤシン・アヤリ

FW 18 ダニー・ウェルベック

控え

GK 23 ジェイソン・スティール

DF 2 タリク・ランプティ

DF 4 アダム・ウェブスター

DF 44 R. McConville

MF 7 ソリー・マーチ

MF 10 フリオ・エンシソ

MF 25 ディエゴ ゴメス

FW 11 シモン・アディングラ

FW 14 ジョルジニオ・ルター

監督

ファビアン・ヒュルツェラー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります