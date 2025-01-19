マンチェスター・Uvsブライトン スタメン発表
[1.19 プレミアリーグ第22節](オールド トラフォード)
※23:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 15 レニー・ヨロ
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 16 アマド・ディアロ
MF 20 ディオゴ・ダロト
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 12 タイレル・マラシア
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 18 カゼミーロ
MF 43 T. Collyer
FW 9 ラスムス・ホイルンド
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 21 アントニー
監督
ルベン・アモリム
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 9 ジョアン・ペドロ
MF 17 ヤンクバ・ミンテ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 2 タリク・ランプティ
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 44 R. McConville
MF 7 ソリー・マーチ
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 25 ディエゴ ゴメス
FW 11 シモン・アディングラ
FW 14 ジョルジニオ・ルター
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
※23:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 15 レニー・ヨロ
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 16 アマド・ディアロ
MF 20 ディオゴ・ダロト
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 12 タイレル・マラシア
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 18 カゼミーロ
MF 43 T. Collyer
FW 9 ラスムス・ホイルンド
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 21 アントニー
監督
ルベン・アモリム
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 9 ジョアン・ペドロ
MF 17 ヤンクバ・ミンテ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 2 タリク・ランプティ
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 44 R. McConville
MF 7 ソリー・マーチ
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 25 ディエゴ ゴメス
FW 11 シモン・アディングラ
FW 14 ジョルジニオ・ルター
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります