【Vリーグ女子結果まとめ】広島が上位のカノアに大金星で今季2勝目！ 仙台と信州Ariesの上位対決は1勝1敗のイーブンに【第12週】

1月18日(土)、1月19日(日)に2024ー25 V.LEAGUE WOMEN(Vリーグ女子)の第12週の試合が行われた。

新しくなったVリーグ女子では、レギュラーシーズンは各クラブがホーム&アウェー方式により合計28試合(総当たり戦を2回ずつ計20試合に加えて8試合)を行い、そのうち14試合がホーム会場での試合となる。

第12週では、リガーレ仙台 vs 信州ブリリアントアリーズ、東京サンビームズ vs フォレストリーヴズ熊本、JAぎふリオレーナ vs アルテミス北海道、ブレス浜松 vs ヴィアティン三重、カノアラウレアーズ福岡 vs 広島オイラーズの5カードが行われた。

第11節終了時点で4位のカノアは10位の広島と対戦。両チームは第4節でも対戦しており、戦績は両ゲーム共にフルセットの末、1勝1敗の痛み分けとなっていた。広島はこの1勝以降、白星をあげられていない。今節GAME1は3ー1でホームのカノアが勝利する。しかしGAME2では広島が大奮闘。フルセットの激闘に見事勝利した広島はまたもカノアから白星をあげ、今季2勝目を飾った。

第5節以来の対戦となった前節を終えて2位の仙台と3位の信州Ariesの上位対決。GAME1は3ー1で仙台が勝利するも、GAME2では信州Ariesがフルセットで勝利を収め、1勝1敗の痛み分けとした。第5節でも1勝1敗となっていた仙台と信州Ariesの対戦は今節もイーブンに終わった。

ここまで無敗の10連勝で首位のブレス浜松は、第9節ぶりにVT三重とホームで対戦した。その強さを遺憾なく発揮するブレス浜松はGAME1、GAME2共にストレート勝利を収め、その無敗記録を12に伸ばし首位を独走している。

JAぎふ vs アルテミスやフォレスト vs 東京の対戦は上位チームであるJAぎふと、フォレストが両ゲーム共に勝利している。Vリーグ女子開幕以降、未だ白星のないアルテミスは今節も勝利を掴めず。初勝利は次戦へ持ち越しとなった。

次戦の第12週は、1月25日(土)、26日(日)にアルテミス vs VT三重、東京 vs ブレス浜松、信州Aries vs JAぎふ、倉敷アブレイズ vs フォレストの4カードが行われる。

■V.LEAGUE WOMEN 1月18日(土)試合結果

リガーレ仙台 3ー1 信州ブリリアントアリーズ

(26ー24、25ー22、22ー25、25ー21)

東京サンビームズ 0ー3 フォレストリーヴズ熊本

(19ー25、18ー25、17ー25)

JAぎふリオレーナ 3ー0 アルテミス北海道

(25ー11、25ー7、25ー10)

ブレス浜松 3ー0 ヴィアティン三重

(25ー16、26ー19、25ー14)

カノアラウレアーズ福岡 3ー1 広島オイラーズ

(25ー15、18ー25、25ー20、25ー16)

■V.LEAGUE WOMEN 1月19日(日)試合結果

リガーレ仙台 2ー3 信州ブリリアントアリーズ

(21ー25、25ー20、25ー20、23ー25、13ー15)

東京サンビームズ 1ー3 フォレストリーヴズ熊本

(23ー25、27ー25、20ー25、14ー25)

JAぎふリオレーナ 3ー0 アルテミス北海道

(25ー11、25ー17、25ー11)

ブレス浜松 3ー0 ヴィアティン三重

(25ー22、25ー21、25ー19)

カノアラウレアーズ福岡 2ー3 広島オイラーズ

(24ー26、25ー16、25ー19、22ー25、11ー15)