ÍµÈ¹°¹Ô¡¡¸åÇÚ¼çºÅ¤Î¿·Ç¯²ñ¤¬à¼ºÎéÏ¢È¯á¤Ç·ã¤ª¤³¡Ä¥¢¥ë¥³¼ò°æ¤ÏÃÙ¹ï¡ÖÊ¢Î©¤Ä¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡ª¡×
¡¡ÍµÈ¹°¹Ô¤¬£±£¹Æü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£¸åÇÚ·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¼çºÅ¤·¤¿¿·Ç¯²ñ¤ËÅÜ¤ê¤¬Ê¨¤¤¤¿¤È¶òÃÔ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó£³¹æ¤Î»³ËÜ¡Ê¹À»Ê¡Ë¤¬¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿·Ç¯²ñ¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤Í¡¢²¶¤Ï¡Ø¤¤¤ä¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÊÌ¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¤¤·¡¢»Ò¶¡¤â¤¤¤ë¤·¡¢Î¹¹Ô¤â¤·¤¿¤¤¤·¤µ¡£¡Ø¤¤¤ä¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È½Â¡¹¡¢¿·Ç¯²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¿·Ç¯²ñ¤ÏÍµÈ¤¬¼÷»Ê²°¤òÍÞ¤¨¡¢²ñ·×¤â¤¹¤Ù¤ÆÊ§¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï»³ËÜ¤¬¡ÖËÍ¤é¤¬»ÅÀÚ¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡Ö¤ª¤´¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÇ®¿´¤Ë´«Í¶¡£·ë²Ì¡¢ÍµÈ¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó£³¹æ¡Ê»³ËÜ¡¢´ØÂÀ¡Ë¡¢¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡ÊÊ¿»ÒÍ´´õ¡¢¼ò°æ·òÂÀ¡Ë¡¢¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡¦À¾ËÙÎ¼¡¢ÍµÈ¤ÎÍ§¿Í¤ÎÇÐÍ¥¡¦Âç²¼¸»°ìÏº¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤ªÅ¹¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢µîÇ¯¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¼÷»Ê²°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¥µ¥Ü¤ó¤Ê¤è¡ª¡¡¤Ê¤ó¤Ç²¶¤Î¥Ä¥Æ¤Ç¡ª¡©¡¡²¶¤¬³«Âó¤·¤¿¥ë¡¼¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡Ø¤ª¡ª¡¡¤³¤ó¤Ê¤È¤³¡ª¡¡¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¡£¹â¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¡Ê¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ë¡Ë¡£²¶¡¢¤½¤³¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¡¢¤À¤¤¤¿¤¤ÃÍÃÊÊ¬¤«¤ë¤·¤µ¡×¤ÈÊ°¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÂ³¤¯¡£²ñ¤Ï£·»þ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢£¶»þ£µ£µÊ¬¤ËÅ¹¤ÎÁ°¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó£³¹æ¤¬£²¿Í¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ÈÂç²¼¤ÈÀ¾ËÙ¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¤µ¡¢¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¡Ø»Å»ö¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ä¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ö¤ó¤à¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¿»Ò¤Ï£·»þ¤Á¤ç¤¦¤É¤Ë¹²¤Æ¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼ò°æ¤Ï´°Á´¤ËÃÙ¹ï¡£¡Ö´¥ÇÕ¡¢¼ò°æÂÔ¤Á¡£Ê¿»Ò¤â¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤µ¡£¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦»ö¤è¤¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤Ç¼ò°æÂÔ¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡££±£°Ê¬¤°¤é¤¤ÃÙ¹ï¤·¤Æ¡¢¥¤¥ä¡Á¤Ê£±£°Ê¬¤À¤è¡£¡ØÆ»ÌÂ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¡£Æ»ÌÂ¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Í¤¨¤ó¤À¤è¡ª¡¡µîÇ¯¤âÍè¤Æ¤Æ¤è¡£µ¡·ù¤¬°¤¤¤À¤±¤À¤è¡¢²¶¤º¤Ã¤È¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡²ñ·×¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤¬¤É¤ì¤À¤±Ê§¤¦¤«¡©¤ÇÂç¥â¥á¤Ë¥â¥á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¼ò°æ¤â¤µ¡¢ÌÀºÙ¸«¤»¤é¤ì¤Æ¡Ø¤¨¡ª¡©¡¡£±·å°ã¤¤¤Þ¤»¤ó¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ä£±·å°ã¤¦¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡££·¿Í¤¤¤Æ£±¿Í£²Ëü¤Ç¤â£±£´Ëü¤¤¤¯¤ó¤À¤è¡££±Ëü£´£°£°£°±ß¤Ê¤ï¤±¤Í¤¨¤À¤í¡£¤ª¤«¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥â¥áÊý¤¬¡£·ë¶É¡¢£·¿Í¤Ç£²£°Ëü¤°¤é¤¤¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡²¶¡¢¤À¤¤¤¿¤¤Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡¢ÃÍÃÊ¤¬¡×¤ÈÂçÊò¤ì¡£
¡¡¿·Ç¯Áá¡¹¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤¬Êç¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÍµÈ¤Ï¡ÖÊ¢Î©¤Ä¤è¤Ê¡¢ËÜÅö¤Ë¡£²¶ËÜÅö¤Ë¡Ø¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¡Ù¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£¡Ø¤¢¡¼¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£¹Ô¤³¤¦¤èÁá¤¯¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Ê¢Î©¤Ä¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡ª¡×¤È¶òÃÔ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£