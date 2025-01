【SV男子結果まとめ】番狂わせ多発の大波乱！ VC長野と日鉄堺BZが上位チーム相手に大金星【第13節】

大同生命SV.LEAGUE MEN(SVリーグ男子)の第13節の試合が18日(土)と19日(日)に行われた。

2024ー25シーズンから装い新たに始まったSVリーグ。レギュラーシーズンは全10クラブがホーム&アウェー方式により合計44試合を行い、レギュラーシーズン上位6クラブがチャンピオンシップに進出する。

第13節では全10チーム(5カード)の試合が行われた。

前節終了時点で2位のウルフドックス名古屋は、9位のVC長野トライデンツをホームに迎えた。両チームはここまで第4節、第11節の全4試合を戦っており、戦績はいずれもWD名古屋のストレート勝利となっていた。しかし今節GAME1では、VC長野がチーム全体としてレセプションやサーブなど攻守にわたり大奮闘。相次ぐデュースの末に第5セットを26ー24で取ったVC長野が大金星をあげた。GAME2は、試合を通して33得点を記録したオポジット(OP)のニミル・アブデルアジズを中心に、意地を見せたWD名古屋が3ー1で勝利した。今節の1敗でWD名古屋は順位を1つ落とし、3位となっている。

2025年に入り、未だ白星のないジェイテクトSTINGS愛知は5連敗で、広島サンダーズとのアウェー戦に挑んだ。すでに4度の対戦を終えている両者。第8節の2戦と第10節のGAME1ではSTINGS愛知が勝利していたが、GAME2で広島THがフルセット勝利を収めており、STINGS愛知にとってはこのフルセット負けが連敗の始まりとなっていた。今節のGAME1ではSTINGS愛知の主力であるOPの宮浦健人が第2セットで負傷し離脱。その影響もあってかホームの広島THが3ー0で勝利を物にした。何としても連敗を脱却したいSTINGS愛知はGAME2、宮浦を欠く中でチーム一丸となりフルセット勝利で連敗を6でストップした。

第12節を終えて15勝9敗で5位の東京グレートベアーズは、7勝15敗で7位の日鉄堺BZとホームで対戦。GAME1では、OPのマチェイ・ムザイやアウトサイドヒッターの後藤陸翔がスパイク決定率60%を超える活躍を見せ、3ー1で勝利した。しかしGAME2では前日の敗戦で6連敗となった日鉄堺BZが、OH安井恒介を中心に躍動し3ー0で勝利、4度目の対戦で初白星を飾った。GAME1の勝利で一時は4位に浮上した東京GBだったが、GAME2の敗戦により5位をキープする形となった。

SVリーグ男子の後半戦に入り、初対戦となった東レアローズ静岡と大阪ブルテオン。GAME1は巧みな攻撃や高い繋ぎの精度など現在首位の実力を発揮した大阪Bがストレートで勝利を収めた。GAME2ではフルセットに持ち込み、粘りを見せたホームの東レ静岡だったが力及ばす、大阪Bが敵地で2連勝を飾った。

前節を終えて3位のサントリーサンバーズ大阪は、10位のヴォレアス北海道を相手に力を見せつけ、両ゲーム共にストレート勝利をあげた。GAME1は60.0%、GAME2では驚異の82.4%というスパイク決定率を記録したサントリーのOH髙橋藍は両日共にチームの勝利に貢献した。このアウェー戦での2連勝で、サントリーは2位に浮上している。

次戦の第14節は1月25日(土)と26日(日)に開催される『MUFG SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2024-25』を挟み、2月1日(土)、2月2日(日)にサントリー vs STINGS愛知、VC長野 vs 東京GB、大阪B vs 広島TH、日鉄堺BZ vs ヴォレアス、WD名古屋 vs 東レ静岡の計5カードが行われる。

■大同生命SV.LEAGUE MEN 第13週GAME1結果

ヴォレアス北海道 0ー3 サントリーサンバーズ大阪

(20ー25、19ー25、16ー25)

東レアローズ静岡 0ー3 大阪ブルテオン

(19-25、22ー25、21ー25)

広島サンダーズ 3ー0 ジェイテクトSTINGS愛知

(30ー28、27ー25、25ー22)

東京グレートベアーズ 3ー1 日本製鉄堺ブレイザーズ

(23ー25、25ー21、25ー21、25ー20)

ウルフドックス名古屋 2ー3 VC長野トライデンツ

(21ー25、25ー12、22ー25、25ー21、24ー26)

■大同生命SV.LEAGUE MEN 第13週GAME2結果

ヴォレアス北海道 0ー3 サントリーサンバーズ大阪

(16ー25、21ー25、21ー25)

東レアローズ静岡 2ー3 大阪ブルテオン

(15ー25、25ー21、19ー25、29ー27、11ー15)

広島サンダーズ 2ー3 ジェイテクトSTINGS愛知

(17ー25、25ー20、19ー25、25ー23、13ー15)

東京グレートベアーズ 0ー3 日本製鉄堺ブレイザーズ

(22ー25、19ー25、24ー26)

ウルフドックス名古屋 3ー1 VC長野トライデンツ

(25ー17、22ー25、25ー19、25ー20)