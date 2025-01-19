L¡ìArc-en-Ciel¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡ãhydeÃÂÀ¸º×¡äÊüÁ÷¡õÇÛ¿®·èÄê
L'Arc-en-Ciel¤¬1⽉18Æü¤ª¤è¤Ó19⽇¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ¡ãL'Arc-en-Ciel¡ÖLIVE 2025 hyde BIRTHDAYCELEBRATION -hydeÃÂÀ¸º×-¡×¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤¬4·î¡¢WOWOW¤Ë¤ÆÆÈÀêÊüÁ÷¡õÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡L'Arc-en-Ciel Æ°²è / ²èÁü
L'Arc-en-Ciel¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ÏÌó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¡£Àá⽬¤´¤È¤Î¸ø±é¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥ô¤Ê¤É¡¢Ëè²ó¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿Èà¤é¤Ë¤è¤ëº£²ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢1⽉29⽇¤ËÃÂ⽣⽇¤ò·Þ¤¨¤ëhyde¤ÎÃÂ⽣º×¤À¡£hyde⾃¤é¤¬⾸ËÅ¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ä±é½Ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤Ë⾄¤ë¤Þ¤Ç⽬¤òÇÛ¤ê¡¢¥é¥¤¥ô¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¡£
·ëÀ®¤«¤é34Ç¯¤ò¿ô¤¨¤ëL'Arc-en-Ciel¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥ô¤Ï½é¤Î»î¤ß¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿½Ëº×¤Î⼀Éô»Ï½ª¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¢£ÊüÁ÷¡õÇÛ¿®¡ãL'Arc-en-Ciel¡ÖLIVE 2025 hyde BIRTHDAYCELEBRATION -hydeÃÂÀ¸º×-¡×¡ä
ÊüÁ÷¶É¡§WOWOW
¢¨ÊüÁ÷¡õÇÛ¿®½ªÎ»¸å¡Á£±¥«·î´Ö¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¼ýÏ¿⽇¡§2025Ç¯1⽉18⽇(ÅÚ)¡¢19⽇(Æü)
¼ýÏ¿¾ì½ê¡§Åìµþ¥É¡¼¥à
ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.wowow.co.jp/music/larc/
¢£¡ÖL'Arcafe 2025 at Tree Village¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î4Æü(ÅÚ)¡Á1·î24Æü(¶â)
³«ºÅ²ñ¾ì¡§¥Ä¥ê¡¼¥Ó¥ì¥Ã¥¸ÅìµþÅ¹
¢¨¥½¥é¥Þ¥Á ¥¦¥¨¥¹¥È¥ä¡¼¥É4F
¡ÚÂçºå²ñ¾ì¡Û
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î7Æü(¶â)¡Á2·î19Æü(¿å)
³«ºÅ²ñ¾ì¡§¥Ä¥ê¡¼¥Ó¥ì¥Ã¥¸ÂçºåÅ¹
¢¨ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è³ÑÅÄÄ®5-15 HEP FIVEÇßÅÄ8³¬ ¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³ Cross Store ÂçºåÇßÅÄ Æâ
¡üÊ¡²¬²ñ¾ì
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î7Æü(¶â)¡Á2·î19Æü(¿å)
³«ºÅ²ñ¾ì¡§¥Ä¥ê¡¼¥Ó¥ì¥Ã¥¸ÇîÂ¿Å¹
¢¨Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è½»µÈ°ìÃúÌÜ2¹æ74ÈÖ ¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥ì¥£¥ª¡¼¥ÑÇîÂ¿ ¥µ¥¦¥¹¥Ó¥ëB1F ¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³ Cross Store ÇîÂ¿Æâ
¢£¿·¥ì¡¼¥Ù¥ëÂè°ìÃÆ¡ÖYOU GOTTA RUN¡×
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/ygr_pkg
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ× A (CD¡ÜBD)¡Û
DCCG-1¡Á2 \2,400 (tax in)
¢§CD
1. YOU GOTTA RUN
2. YOU GOTTA RUN (hydeless version)
3. YOU GOTTA RUN (Anime Edit)
¢§Blu-ray
1. YOU GOTTA RUN -Music Clip-
2. The Making of ¡ÈYOU GOTTA RUN -Music Clip-¡É
¢¨¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ× B (CD)¡Û
DCCG-3 \1,600 (tax in)
¢§CD
1. YOU GOTTA RUN
2. YOU GOTTA RUN (hydeless version)
3. YOU GOTTA RUN (Anime Edit)
¢¨¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢¨¥¢¥Ë¥á¡ÖBEYBLADE X¡×ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡ÚÄÌ¾ïÈ× (CD)¡Û
DCCG-4 \1,400 (tax in)
¢§CD
1. YOU GOTTA RUN
2. YOU GOTTA RUN (hydeless version)
3. YOU GOTTA RUN (Anime Edit)
¡ü¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ÖYOU GOTTA RUN¡×¤òÍ½Ìó¹ØÆþ¼Ô¤ËÀèÃå¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢§ÆÃÅµ¡
Amazon¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¡Ö¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡×
¢¨¥µ¥¤¥º 24¡ß24 cm
ÂÐ¾ÝÅ¹¡§Amazon.co.jp
¢¨ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×B¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¤Î¥á¥¬¥¸¥ã¥±¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¢§ÆÃÅµ¢
L'Arc-en-Ciel¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢¨¥µ¥¤¥º 6¡ß6 cm
ÂÐ¾ÝÅ¹¡§Á´¹ñCD¥·¥ç¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È
¢¨ÆÃÅµ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬°ìÉô¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÆÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¶Ê¡ÖYOU GOTTA RUN¡×ÇÛ¿®¾ðÊó
2024Ç¯10·î19Æü(ÅÚ)0:00ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/DCCG4
words¡§hyde
music¡§tetsuya
arranged by L'Arc-en-Ciel and Jun Suyama
¢¨¥¢¥Ë¥á¡ØBEYBLADE X¡Ù¤Î¿·¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
Ëè½µ¶âÍËÍ¼Êý6»þ25Ê¬¤«¤é¥Æ¥ìÅì·ÏÎó6¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¡ãLIVE 2025 hyde BIRTHDAY CELEBRATION -hydeÃÂÀ¸º×-¡äÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¢¡¥Ä¥ê¡¼¥Ó¥ì¥Ã¥¸ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡L'Arc-en-Ciel ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡L'Arc-en-Ciel ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡L'Arc-en-Ciel ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX (µìTwitter)
¢¡L'Arc-en-Ciel ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡L'Arc-en-Ciel ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFacebook
¢¡L'Arc-en-Ciel ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëWeibo
¢¡L'Arc-en-Ciel ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡L'Arc-en-Ciel ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖLE-CIEL
¢¡L'Arc-en-Ciel ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖLE-CIEL