Galaxy S25とGalaxy S25 Ultraの日本向け製品がFCCを通過!両機種ともにWi-Fi 7に対応に。写真は既存のS24シリーズ

既報通り、Samsung Electronics(以下、Samsung)が展開する「Galaxy」ブランドにおいてアメリカ・サンノゼおよびオンラインにて新製品発表会「Galaxy Unpacked January 2025: The Next Big Leap in Mobile AI Experiences」を現地時間(PST)の2025年1月22日(水)10:00から開催します。日本時間(JST)では1月23日(木)3:00から。

<Galaxy S25およびGalaxy S25 Ultraの主な仕様(噂)> 機種 Galaxy S25 Galaxy S24 Galaxy S25 Ultra Galaxy S24 Ultra 大きさ 146.9×70.5×7.2mm 147×70.6×7.6××mm 162.8×77.6×8.2mm 162.3×79×8.6mm 重さ 162g 167g 219g 232g 本体色 Silver Shadow

Icy Blue

Mint

Navy Onyx Black

Marble Grey

Cobalt Violet

Amber Yellow

Jade Green

Sandstone Orange

Sapphire Blue Titanium Black

Titanium Blue

Titanium Gray

Titanium Silver Titanium Black

Titanium Gray

Titanium Violet

Titanium Yellow

Titanium Blue

Titanium Green

Titanium Orange 画面 6.2型FHD+

有機EL 6.2型FHD+

有機EL 6.9型QHD+

有機EL 6.8型QHD+

有機EL SoC Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Gen 3 背面カメラ 50MP(広角)

12MP(超広角)

10MP(望遠) 50MP(広角)

12MP(超広角)

10MP(望遠) 200MP(広角)

50MP(超広角)

50MP(望遠)

10MP(超望遠) 200MP(広角)

12MP(超広角)

50MP(望遠)

10MP(超望遠) 電池容量 4000mAh 4000mAh 5000mAh 5000mAh Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E Wi-Fi 7 Wi-Fi 7

(日本向けはWi-Fi 6E) Sペン ⚪︎ ⚪︎ ー ー UWB ⚪︎ ⚪︎ ー ー OS Android 15 Android 14 Android 15 Android 14



Galaxy S25もWi-Fi 7に対応 Galaxy S25もWi-Fi 7に対応



Galaxy S25 UltraはUWBにも対応 Galaxy S25 UltraはUWBにも対応

発表会の模様はこれまで通りに同社の公式Webサイトや公式YouTubeチャンネル( https://www.youtube.com/Samsung )などにてライブ配信も行われ、発表会では招待状に「新しいGalaxy Sシリーズ」といった記載もあることから次期フラッグシップスマホ「Galaxy S25」シリーズとして従来通りに「Galaxy S25(型番:SM-S931*)」および「Galaxy S25+(型番:SM-S936*)」、「Galaxy S25 Ultra(型番:SM-S938*)」が発表されると見られます。またすでに紹介しているようにこれらのGalaxy S25シリーズのうちのGalaxy S24とGalaxy S25 Ultraについてはデンマークの認証機関「DEMKO」において日本向けモデルと見られる型番が通過しており、日本では日本のオープン市場向け(メーカー版、いわゆる「SIMフリーモデル」)に加え、NTTドコモ向けやKDDIおよび沖縄セルラー電話の携帯電話サービス「au」向け、さらにはソフトバンクの携帯電話サービス「SoftBank」向けが販売される見込みです。一方、米連邦通信委員会(FCC)では新たにGalaxy S24とGalaxy S24 Ultraの日本向けモデルが認証を取得していることが公開しています。FCC IDはGalaxy S25が「A3LSMS931JPN」、Galaxy S25 Ultraが「A3LSMS938JPN」、認証日はGalaxy S25が2024年12月12日(木)より順次、Galaxy S25 Ultraが2024年12月10日(火)より順次、公開日はGalaxy S25が2025年1月3日(金)、Galaxy S25 Ultraが2025年1月2日(木)となっています。なお、日本向けモデルの型番はメーカー版ではGalaxy S25が「SM-S931Q」、Galaxy S25 Ultraが「SM-S938Q」、NTTドコモ版ではではGalaxy S25が「SC-51F」、Galaxy S25 Ultraが「SC-52F」、au版ではGalaxy S25が「SCG31」、Galaxy S25 Ultraが「SCG32」、SoftBank版ではGalaxy S25が「SM-S931Z」、Galaxy S25 Ultraが「SM-S938Z」ですが、FCCではこのうちのNTTドコモ版とau版のみが記載されており、恐らくメーカー版とSoftBank版は後日追加される形となると予想されます。また認証情報からNTTドコモ版とau版ではハードウェアが共通となっていることが判明し、一方でソフトウェアが異なるとされており、従来通りに各製品ともに日本市場向けにおサイフケータイ(FeliCa)に対応しているものと推測され、FCCでは両機種ともに5G NR方式のn5およびn41、n66、4G LTE方式のBand 2および4、5、12、13、41、66、3G W-CDMA方式のBand V、2G GSM方式の850および1900MHz、Wi-Fi 7に対応した無線LAN(2.4および5、6GHz)、Bluetooth、NFC、ワイヤレス充電で認証を取得しています。なお、Galaxy S25 UltraはUWBでも認証を取得しているほか、さらにGalaxy S25 Ultra SC-52FおよびGalaxy S25 Ultra SCG32についてはハードウェアとして対応する携帯電話ネットワークの周波数帯も記載されており、5G NR方式のn1およびn3、n5、n28、n40、n41、n66、n77、n78、n79、n257、4G LTE方式のBand 1および2、3、4、5、7、8、12、13、18、19、20、21、26、28、38、39、40、41、42、66、3G W-CDMA方式のBand IおよびV、2G GSM方式の850および900、1800、1900MHzとなっており、ミリ波にも対応しています。Samsungが展開するGalaxyブランドでは毎年前半に同社のフラッグシップスマホ「Galaxy S」シリーズが投入されており、今年も昨年の「Galaxy S24」シリーズに続いてGalaxy S25シリーズが発表される見込みで、すでに紹介しているようにこれまで通りにGalaxy S25およびGalaxy S25+、Galaxy S25 Ultraが各種認証を通過しています。Galaxy S25シリーズは大まかなデザインや製品コンセプトはGalaxy S24シリーズを継承しつつもチップセット(SoC)には新たにQualcommの「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform」を搭載することによって着実なスペックアップが施されており、ここ数年のGalaxy Sシリーズと同様に通常版でなく高クロック版の「Snapdragon 8 Elite for Galaxy」を搭載すると見られ、最大周波数が通常版の4.32GHzよりも高い4.47GHzとなっています。主な違いは画面サイズに伴うサイズや質量のほか、バッテリー容量やリアカメラなどを中心に異なっており、各認証情報からGalaxy S25 UltraはUWBに対応しており、Galaxy S25シリーズの3機種ともにWi-Fi 7に対応しています。また恐らく従来通りにGalaxy S25 UltraのみがSペンにも対応していると見られ、噂では外観もGalaxy S21シリーズから続くデザインの流れを踏襲していますが、特にGalaxy S25 Ultraはより洗練されて持ちやすくなったデザインをとなるとされています。

