花巻東高校からスタンフォード大学へ進学した佐々木麟太郎内野手(19)がマイクを付けながらプレーする様子が公開され、流暢な英語と鼻歌に注目が集まっている。

佐々木の様子を公開したのはMLB Draft Leagueの公式X。昨年夏の試合で首元にマイクを付けながらプレーした佐々木は、仲間と会話したり、サードの守備につきながら「I have never experienced anything like this before uhh I'm a little bit excited … but I'm a little bit nervous(こんな経験は初めてなので、ちょっとワクワクしています…でも、ちょっと緊張しています)」などと独白したりした。ベンチでは「風は夜毎冷たく〜」と1980年に発表された浜田省吾の「家路」を口ずさむなど、すっかりアメリカの雰囲気に慣れた様子を披露している。

この投稿には「聞き取っちゃったもんね さすが浜田省吾ファンだ」「英語いい感じやん」「英語もコミュ力も素晴らしい!」「めっちゃ流暢!」「ガタイゴツすぎるやん」などの声が寄せられている。