第52回奈良県アンサンブルコンテスト（奈良県吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の2日目が19日、大和高田市のさざんかホールであった。

計44団体が出場し、小学生の部は王寺ジュニアバンド・ハルモが、高校の部は生駒と一条が、職場一般の部はクラリネットアンサンブルCOSMOが県代表に選ばれた。

奈良市立一条高校=奈良県大和高田市のさざんかホール

代表4団体は2月11日に京都市である関西アンサンブルコンテストに出場する。

県代表以外の金賞受賞団体は次の通り（出演順）。

【小学生の部】桜井市立桜井南（金打8）▽生駒市立俵口（木6）▽香芝せいかキッズバンド（金打7）

【高校の部】奈良育英（木7）▽橿原（木金打4）▽奈良北（打4）▽国際（木金8）▽奈良（木5）▽高円芸術（金4）▽郡山（木8）▽香芝（金打8）▽畝傍（トロンボーン4）▽高田（サ4）

【職場一般の部】 M's Sound Factory（トラペット8）▽ともしび吹奏楽団（金8）▽香芝北打打っ子アンサンブル（打8）▽シンフォニックホーム（ク4）▽奈良市吹奏楽団（ク8）▽Saxophone Quartet Petit four（サ4）▽KSBアカデミー吹奏楽団（サ4）▽The Saxophone Quartet Apollon（サ4）▽Moi! BRASS（金6）

（木=木管楽器、金=金管楽器、打=打楽器、ク=クラリネット、サ=サクソフォン。数字は人数）