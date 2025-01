マンチェスター・シティはまたしても生え抜き出身の逸材を手放してしまうのだろうか。



『GiveMeSport』によると、マンCに所属する22歳のMFジェイムズ・マカティは今冬の移籍市場でマインツ移籍の可能性が浮上しているという。



マンCの下部組織出身であるマカティは2022年8月にシェフィールド・ユナイテッドにレンタル移籍すると、23-24シーズンはシェフィールド・ユナイテッドで20試合に先発出場し、3ゴール3アシストと結果を残すなど若くしてプレミアリーグの舞台で活躍。しかし今季からはマンCに復帰したマカティはここまでプレミアリーグでの先発出場はなく、出場は途中出場での5試合のみと出場機会は限定的になっていた。



そんなマカティにマインツが興味。同メディアによると、マインツは今冬の移籍市場での獲得を目指しているとのこと。また同クラブはマカティを2500万ポンドで獲得したいと考えているようだ。



高いポテンシャルを秘めているものの今季はマンCで出場機会を得られていないマカティ。今冬の移籍市場でブンデスリーガへと旅立ち、プレイタイムを確保できるのだろうか。

A deft touch from James McAtee sees him grab his first Etihad goal #EmiratesFACup pic.twitter.com/Jbf1mziBTO