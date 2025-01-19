¡Ö¥á¥¤¤Á¤ã¤ó¤Î¼¹»ö¡×Å·ºÍ¾¯½÷Ìò¤«¤é16Ç¯¡Ä25ºÐ¥â¥Ç¥ë½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¶¯¥ª¥¿¤¹¤®¤Æ...¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯º×¤ê¡×
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¹çÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈÀî°¦(25)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»²Àï¤·¤¿»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖMISAMOinÅìµþ¥É¡¼¥à2days¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢TWICE¡¦¥µ¥Ê¤Î¤¦¤Á¤ïÊÒ¼ê¤Ë¡¢¥¿¥ª¥ë¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥Ñ¡¼¥×¥ë¤ÇÅý°ì¤·¡¢¿ä¤·¤Ø¤Î°¦¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡Ö¿ä¤·°¦È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯º×¤ê¡×¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¶¯¥ª¥¿¤¹¤®¤Æ¸«½¬¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¿ä¤·¤¬¿ä¤·³è¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥×¥ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯º×¤ê¤À¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÀî¤Ï¡¢µÈÅÄÎ¤¶×Ì¾µÁ¤Ç3ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢5ºÐ¤Î»þ¤Ë¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡ÖÁÖ·òÈþÃã¡×¤ÎCM¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö»³ÅÄÂÀÏº¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×(2007Ç¯¡¢TBS)¤ÇÆóµÜÏÂÌé¤ÎËå¡¢¡Ö¥á¥¤¤Á¤ã¤ó¤Î¼¹»ö¡×(09Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇÅ·ºÍ¾¯½÷¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£16Ç¯¤Ë³Ø¶È¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ì»þ°úÂà¤·¤¿¤¬¡¢17Ç¯¤Ë·ÝÌ¾¤òµÈÀî°¦¤ËÊÑ¹¹¤·Éüµ¢¡£½÷Í¥¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£