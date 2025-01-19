¤¹¤È¤×¤ê¡¦¥¸¥§¥ë¡ß¤Ê¤Ê¤â¤ê¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤¤¤Ö¤¤¤¤¥Ð¥Ç¥£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹ÈÇò½Ð¾ì¡¢5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼À©ÇÆ¡¢YouTubeÆ°²èºÆÀ¸Áí¿ô¤Ï92²¯²óÄ¶¡Ä¡£2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤Î6¿Í¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥¸¥§¥ë¤µ¤ó¤È¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤Ã¤Æ¡©
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¦2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£YouTubeÆ°²èºÆÀ¸¿ô92²¯²óÄ¶¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï344Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ê¡Ç24Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë¡£2023Ç¯Âç³¢Æü¤Ë¤ÏÂè74²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¡Ç24Ç¯7·î19Æü¤è¤ê¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×½é¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ¤¹¤È¤×¤ê ¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡ÁStrawberry School Festival!!!¡Á¡Ù¤¬¸ø³«¡£
¥¸¥§¥ë¡ß¤Ê¤Ê¤â¤ê
¡½¡½¥Ð¥Ç¥£»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤´´¶ÁÛ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£¡§¤¤¤ä¤¡¡¢¥¸¥§¥ë¤¯¤ó¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¸¥§¥ë¡§µÕ¤äµÕ¡ª ËÍ¤Î¾å¤Ë¤Ê¡¼¤¯¤ó¤¬¿¿´é¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤¢¤Î¥«¥Ã¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£¡§¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥§¥ë¡§¤¦¤ó¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÆÃ½¸¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈLOVE¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ò¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¤¿¤È¤¨¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¥Á¥ç¥³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£¡§¥¸¥§¥ë¤¯¤ó¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¤Í¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤·¤í¤¤¿Í¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·ºî²È¤µ¤óÅª¤Êµã¤«¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¡¢¥¨¥â¤¤ÏÃ¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢ËÉÙ¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤êÈ¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤À¤«¤é¡£
¥¸¥§¥ë¡§¤ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤Ê¡¼¤¯¤ó¤Ï¤Í¡¢¥Á¥ç¥³¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Á¥ç¥³¤òÍÏ¤«¤¹¤È¤¤ÎÅò¤»¤ó¤Î¤ªÅò¤«¤Ê¡£ËÍ¤¿¤Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤äSTPR¤Î³èÆ°¼Ô¤ò¤É¤¦µ±¤«¤»¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£
¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ó¤Ç²¶¤À¤±¤ªÅò!?¡Ê¾Ð¡Ë
¥¸¥§¥ë¡§¤ªÅò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¡¼¤¯¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯ÏÓÍø¤¤ÎÄ´Íý¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Á¥ç¥³¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ó¤«¤¤¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¥¸¥§¥ë¡§¤¦¤ó¡¢¤Ä¤¯¤ë¿Í¤Î¤Û¤¦¡£ÁÇºà¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤è¤µ¤ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«È´¤¤¤Æ¡¢¶Ë¾å¤Î°ïÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£¡§¤¸¤ã¤¢¤â¤¦¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª ËÍ¡¢¹©¾ìÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤ª¸ß¤¤¤ËÂ£¤ê¹ç¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÁê¼ê¤ËÁª¤ó¤Ç¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£¡§¥¸¥§¥ë¤¯¤ó¤ËÂ£¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÂÌ²Û»Ò²°¤µ¤ó¤È¤«¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¤¤í¤ó¤ÊÌ£¤Î¼ïÎà¤Î¥Á¥ç¥³µÍ¤á¹ç¤ï¤»¤«¤Ê¡£
¥¸¥§¥ë¡§¤½¤ì¤¦¤ì¤·¤¤¡¢È¢¤ò³«¤±¤¿¤È¤¤Î³Ú¤·¤µ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ë¤Í¡£¤Ê¡¼¤¯¤ó¤Ë¤Ï¥¨¥×¥í¥ó¤È¤«ÊñÃú¤È¤«Ä´Íý´ï¶ñ·Ï¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¡£
¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£¡§¤É¤¦¤·¤Æ¤â²¶¤Ë¥Á¥ç¥³¤ò¤Ä¤¯¤é¤»¤¿¤¤¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢²¶¤À¤Ã¤Æ¥Á¥ç¥³¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª
¥¸¥§¥ë¡§¤¸¤ã¤¢¡¢¤Ê¡¼¤¯¤ó¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤À¤«¤é¡Äº«Ãî¥Á¥ç¥³¤È¤«¤É¤¦¡©
¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£¡§¿©¤â¥¨¥ó¥¿¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡ª ¤â¤·¤â¤é¤Ã¤¿¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤À¤È¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤´¼«¿È¤¿¤Á¤Ç¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£¡§´ë²è¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤«¤Ê¡£¤µ¤Ã¤¤â¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯È±¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤ªÍÎÉþ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ËÆ°²è»£¤í¤¦¤è¡×¤Ã¤Æ¡£
¥¸¥§¥ë¡§¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤Í¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Ê¡¼¤¯¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Þ¥ó¤Î¥¸¥§¥ë¤¯¤ó¤ÎÈ¯°Æ¤ò¤É¤¦¼Â¹Ô¤¹¤ë¤«ËÍ¤¬¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢ËÍ¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¥¸¥§¥ë¤¯¤ó¤¬¤½¤ì¤ò¤ª¤â¤·¤í¤¤È¯ÁÛ¤Ç¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤½¤¦¤¤¤¦È¯Å¸¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤¤¤Ö¤¤¤¤¥Ð¥Ç¥£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥§¥ë¡§¤À¤Í¡£¤³¤Î³èÆ°¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤½¤Î¤È¤Åª³Î¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤¯¤ì¤ë¤Ê¡¼¤¯¤ó¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÍê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ç¡¢º£¸å°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£¡§¤³¤Î¥Ð¥Ç¥£¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤â¤¢¤ë¤·¡¢M¡¾1½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÌ¡ºÍ¤ÎÂæËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤·¡£¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤è¤Í¡£
¥¸¥§¥ë¡§¤¦¤ó¡£³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£¡§ËÍ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤âËÍ¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Î¡È³Ú¤·¤¤¡É¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¿Í¤Ë¾Ò²ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¼´¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ö¥ì¤º¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
PROFILE¥¸¥§¥ë
¤¹¤È¤×¤êºÇ¶¯¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡£Æ°²èÀ©ºî¤äÀ¸ÇÛ¿®¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°¡¢Ã»ÊÔ¾®Àâ¼¹É®¡¢À¼Í¥¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¡£Á´À©ºî¹©Äø¤ò¼«¤éÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ëYouTube¥¢¥Ë¥á¡Ø±ó°æ¤µ¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤â¿Íµ¤¡£¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£
Æ°²è¤äÀ¸ÇÛ¿®¡¢¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¹¤È¤×¤ê¤Î¤¢¤é¤æ¤ë³èÆ°¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²è¤äÀ¸ÇÛ¿®¤Ê¤É¤Ç¤ÏMC¤ò¤³¤Ê¤¹¤Þ¤È¤áÌò¡£2018Ç¯6·î¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒSTPR¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤½¤ÎÂåÉ½¤âÌ³¤á¤ë¡£Strawberry Prince
¤¹¤È¤í¤Ù¤ê¡¼¤×¤ê¤ó¤¹¡¡è½¸¤¡¢¤ë¤¥¤È¡¢¤³¤í¤ó¡¢¤µ¤È¤ß¡¢¥¸¥§¥ë¡¢¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£¤Î6Ì¾¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£1·î8Æü¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾å½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStrawberry Prince Forever¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯½Õ¡¢STPR½êÂ°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬½¸·ë¤¹¤ë½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Õ¥§¥¹¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£
¥¸¥§¥ë¤µ¤ó¡¦·¤¡ï94,600¡Ê¥Ñ¥é¥Ö¡¼¥Ä¡¿¥Ñ¥é¥Ö¡¼¥Ä ÀÄ»³Å¹ TEL¡§03¡¦5766¡¦6688¡Ë¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È»äÊª¡¡¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£¤µ¤ó¡¦¥·¥ã¥Ä¡ï5,940¡Ê¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¥¸¥ç¥ó¡¿¥·¥¢¥óPR TEL¡§03¡¦6662¡¦5525¡Ë¡¡Ãæ¤ËÃå¤¿¥Ë¥Ã¥È¡ï4,950¡Ê¥ê¥á¡¼¥ë¡¿¥ê¥á¡¼¥ë ¥¹¥È¥¢ TEL¡§03¡¦6276¡¦7644¡Ë¡¡·¤¡ï99,000¡Ê¥Ñ¥é¥Ö¡¼¥Ä¡¿¥Ñ¥é¥Ö¡¼¥Ä ÀÄ»³Å¹¡Ë¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È»äÊª
¼Ì¿¿¡¦¿¹»³¾¿Í¡ÊTRIVAL¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦°æÅÄÀµÌÀ¡¡¼ò°æ Íã¡Ê¥×¥í¥Ã¥×¡Ë¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¦JOE¡¡ÀéÍÕÎÉÂÀ¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢Ê¸¡¦¿ù¹¾Í¥²Ö¡¡»£±Æ¶¨ÎÏ¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥º ¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼
anan 2430¹æ¡Ê2025Ç¯1·î15ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê