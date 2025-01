フライングタイガーのバレンタインは個性派ぞろい！遊び心満載のアイテムが160種類以上も。

北欧デンマーク発の雑貨ストア「フライングタイガー」では、バレンタインアイテム163商品を販売中です(発売時期・取り扱い商品は店舗によって異なります)。

ユニークでポップなバレンタインアイテムが勢ぞろい

思わず誰かにあげたくなったり、もらったらSNSにアップしたくなったりしちゃうようなアイテムをピックアップして紹介します。

・フォーチュンクッキー

日本ではまだまだめずらしい「占い入りクッキー」がバレンタイン仕様になりました。

画像のメッセージは、「You'll meet your next partner on the dancefloor(次のパートナーとはダンスフロアで出会えるはず)」。

個包装10個入り。価格は1080円。

・チョコレート(ローズ)

お花の部分がチョコになっています。リアルなバラの形に注目。

価格は702円。

・ロリポップキャンディ エクストララージ(ハート)

顔が隠れるほどの大きさでインパクト抜群。重さはなんと300グラムもあります。

価格は1728円。

・ハートクッキー

ストロベリー味のハート型クッキーです。ストロベリークリームとスプリンクルのトッピングで見た目も華やか。

価格は810円。

・チョコレート/サワーグミ

粋なメッセージが書かれたレター型チョコと、友達にあげたい甘酸っぱいグミ。

価格はチョコレートが432円、サワーグミが810円。

・ギフトボックス

何を入れてもかわいく仕上がる、ふわふわのハート型BOXです。

価格は605円。

・リング付きカード

NO REFUNDS(返品不可)のメッセージが熱烈! リングが付いたデザインのカードです。

価格は275円。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部