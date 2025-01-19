¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬30µåÃÄ¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê1°Ì¡¡Å¨ÃÏ¤¹¤é¥¦¥Ï¥¦¥Ï¡ÄÀ¨¤Þ¤¸¤¤ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏºòÇ¯¤ÎÅ¨ÃÏ´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ç1°Ì¤Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ºò¥ª¥Õ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È·ë¤ó¤À10Ç¯7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1092²¯±ß¡Ë¤Ïº£¤ä¡È³Ê°Â¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄ¤ËÍ¿¤¨¤¿²¸·Ã¤Ï¿ôÃÎ¤ì¤º¡£Ãæ¤Ç¤âÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Î¥Ó¥ë¡¦¥·¥§¥¤¥¥óµ¼Ô¤Ï¡Ö´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ï¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤ÎÅ¨ÃÏ¤ÎÊ¿¶Ñ´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬3°Ì¤Î3Ëü2291¿Í¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬2°Ì¤Î3Ëü2573¿Í¡¢1°Ì¤¬¥«¥Ö¥¹¤Ç3Ëü2722¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÂçÃ«¤¬²ÃÆþ¤·¤¿ºòµ¨¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬3Ëü6253¿Í¤È¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¡£3Ëü2569¿Í¤À¤Ã¤¿2°Ì¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤Îº¹¤ÏÊ¿¶Ñ3684¿Í¡£¼Â¤Ë11¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº£¥ª¥Õ¤âÊä¶¯¤Î¼ê¤ò»ß¤á¤º¡¢¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ2ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤é¤Î³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Æ±µ¼Ô¤Ï¡Ö¥¹¥Í¥ë¤È¥µ¥µ¥¤¬¿·¤¿¤Ê¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¸Æ¤ÓÊª¡Ë¤À¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¿·¤·¤¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¶î»È¤·¡¢Äê´üÅª¤Ë¥ê¥Ô¡¼¥ÈµÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤À¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÂ¾µåÃÄ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÄ¥¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡ÊÉÔËþ¤²¤Ë¡Ë¥Ü¥ä¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤·¤«¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤¬³ÆµåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´ÑµÒÆ°°÷¤Ç²¸·Ã¤òÆÀ¤é¤ì¤ë»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤¬³¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë