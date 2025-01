“欧州でも勝ち進みたい！” 国内リーグはすでに王座防衛へ視界良好…セルティック指揮官がCL再開へ意欲「なんとか勝ち抜いてノックアウトステージへ」

セルティックのブレンダン・ロジャーズ監督が、チャンピオンズリーグ(CL)の再開へ意欲。『アイリッシュ・タイムズ』が伝える。セルティックは18日、スコティッシュカップ4回戦でキルノーマックを順当に撃破。FW古橋亨梧、FW前田大然、MF旗手怜央が先発出場し、1-1で迎えた70分に前田が決勝点を決めた。もはや当然と言うべきか、リーグ戦は現段階で2位と勝ち点「13」差のダントツ首位。

すでに王座防衛へ視界良好となったなか、迎える次戦はCLリーグフェーズの再開初戦であるヤングボーイズ戦(H)。セルティック陣営の誰もが願う「欧州でも勝ち進みたい!」を、キルノーマック戦後のロジャーズ監督が代弁する。「CLにおける目標はまず『リーグフェーズを通過する』というもの。次のヤングボーイズ戦は本拠地で素晴らしい雰囲気に包まれると思うし、やはりこういった舞台で戦えることを感謝しないといけないね。なんとか勝ち抜いてノックアウトステージへ進みたい」「ここまでは決して悪くない。本当にうまくやれていると思う。ドルトムント戦(1●7)を除けば、比較的良い戦いができているし、この調子を維持できるかがポイントとなるだろう」今季CLでのセルティックは、リーグフェーズ2勝3分け1敗「21位/36チーム」。惨敗のドルトムント戦以外は手堅く勝ち点を積み、ノックアウトフェーズプレーオフ進出圏につける。今回セルティックがノックアウトステージ進出なら、大会形式こそ違えど、2012-13シーズン以来12年ぶりということになる。◆ここまでの6試合第1節 vs スロバン・ブラチスラヴァ(H) 5-1第2節 vs ドルトムント(A) 1-7第3節 vs アタランタ(A) 0-0第4節 vs RBライプツィヒ(H) 3-1第5節 vs クラブ・ブルージュ(H) 1-1第6節 vs ディナモ・ザグレブ(A) 0-0◆残り2試合1月22日 第7節 vs ヤングボーイズ(H)1月29日 第8節 vs アストン・ビラ(A)◆日本人選手の成績古橋亨梧 6試合1得点前田大然 6試合3得点旗手怜央 6試合1得点1アシスト