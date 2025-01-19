BE:FIRST、2月に最新曲「Spacecraft」先行配信決定。MVのティザー映像公開も
BE:FIRSTが、最新曲「Spacecraft」を2月3日に先行配信することを発表した。合わせて、同日公開予定の「Spacecraft」のミュージックビデオのティザー映像も公開された。
◆BE:FIRST 動画
「Spacecraft」は、2024年12月21日にバンテリンドーム ナゴヤを皮切りに、東名阪福計9公演を回る＜BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE“＞の為に書き下ろされた新曲だ。BE:FIRSTの楽曲制作を熱望し、初参加のプロデューサー・SAS (INIMI)、BE:FIRST楽曲には欠かせないソングライター・LOAR（INIMI）とSKY-HIがコライトで制作された。BE:FIRSTの活動の勢いそのままに、「この地球ごと全部ひっくり返す」奇想天外、予想不能な展開が襲いかかるスペイシーでアブストラクトなトラックと、磨きの掛かった唯一無二の声の存在感で創り上げた、アグレッシヴなダンスチューンとなっている。
2月5日に発売されるニューシングル「Spacecraft / Sailing」は、「Spacecraft」とTVアニメ『SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編』エンディング主題歌「Sailing」の2曲をタイトルに据え、RYOKIが俳優・三山凌輝として主演を務める2025年2月7日公開予定の映画『誰よりもつよく抱きしめて』の主題歌「誰よりも」や、BE:FIRSTメンバーのソロ企画『One of the BE:ST』の第2弾として＜BMSG FES’24＞でも披露されたLEOによるソロ曲「I just wanna be myself 〜One of the BE:ST-02 LEO〜」の計4曲が収録される。
MV盤には、「Spacecraft」「Sailing」のミュージックビデオと、撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像が収録される。LIVE盤には2024年8月18日に開催された＜SUMMER SONIC 2024＞の模様を完全収録しているという。デビュー3年目にしてMOUNTAIN STAGEのトリを飾った約1時間のパフォーマンスを堪能できる。そしてBMSG MUSIC SHOP限定盤にはMV盤・LIVE盤の映像に加え、「Guilty」のSpecial Dance Performance映像と、未公開のBehind The Scenes映像が収録される予定だ。
リリース情報
2025年2月3日（月）先行配信
Pre-Add & Pre-Save：https://avex.ffm.to/befirst_spacecraft
Lyrics : SKY-HI, SHUNTO
Music : SAS, LOAR, SKY-HI
Produced by SKY-HI, SAS（INIMI）, LOAR（INIMI）
◆ニューシングル「Spacecraft / Sailing」
2025年2月5日（水）発売
予約・購入：https://befirst.lnk.to/6thSingle
［CD収録内容］※全品番共通
1.Spacecraft
2.Sailing（TVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌）
3.誰よりも（映画「誰よりもつよく抱きしめて」主題歌）
4.I just wanna be myself 〜One of the BE:ST-02 LEO〜
全4曲収録予定
◾️LIVE盤
［SG+DVD（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61496/B
価格：\5,665（税込）
初回仕様：紙ジャケット
初回特典（封入）：トレーディングカードA（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
［SG+Blu-ray Disc（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61497/B
価格：\5,665（税込）
初回仕様：デジパック
初回特典（封入）：トレーディングカードA（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
［映像収録内容］（AVCD-61496/B・AVCD-61497/B）
SUMMER SONIC TOKYO MOUNTAIN STAGE 2024.8.18
1.Mainstream
2.Masterplan
3.Milli-Billi
4.Brave Generation
5.Scream
6.Set Sail
7.Boom Boom Back
8.Spin!
9.Salvia
10.SOS
11.Grow Up
12.Softly
13.Don’t Wake Me Up
14.Shining One
15.Great Mistakes
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
Filmed by WOWOW
SUMMER SONIC 2024 produced by Creativeman Productions
August 2024 at Makuhari Messe
◾️MV盤
［SG+DVD（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61498/B
価格：\2,915（税込）
初回仕様：紙ジャケット
初回特典（封入）：トレーディングカードB（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
［SG+Blu-ray Disc（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61499/B
価格：\2,915（税込）
初回仕様：デジパック
初回特典（封入）：トレーディングカードB（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
［映像収録内容］（AVCD-61498/B・AVCD-61499/B）
1.タイトル未定 -Music Video-
2.Sailing -Music Video-
3.タイトル未定 -Music Video Behind The Scenes-
4.Sailing -Music Video Behind The Scenes-
◾️ワンピースアニメ盤 ジャケット：ワンピースアニメ絵柄
［SG+DVD（スマプラ対応）］ワンピースアニメ盤
品番：AVCD-61500/B
価格：\2,805（税込）
初回仕様：紙ジャケット
［SG+Blu-ray Disc（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61501/B
価格：\2,805（税込）
初回仕様：デジパック
［映像収録内容］（AVCD-61500/B・AVCD-61501/B）
1.Sailing -Music Video-
2.Sailing -Music Video Behind The Scenes-
［SG（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61502
価格：\1,815（税込）
初回仕様：紙ジャケット
初回特典（封入）：トレーディングカードC（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
◾️初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
［SG+DVD（スマプラ対応）］初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番：AVC1-61503/B
価格：\8,580（税込）
仕様：デジパック・三方背ケース
特典：フォトブック
［SG+Blu-ray Disc（スマプラ対応）］初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番：AVC1-61504/B
価格：\8,580（税込）
仕様：デジパック・三方背ケース
特典：フォトブック
［映像収録内容］（AVC1-61503/B・AVC1-61504/B）
Music Video
1.タイトル未定 -Music Video-
2.Sailing -Music Video-
3.Guilty -Special Dance Performance Video-
4.タイトル未定 -Music Video Behind The Scenes-
5.Sailing -Music Video Behind The Scenes-
6.Guilty -Special Dance Performance Video Behind The Scenes-
SUMMER SONIC TOKYO MOUNTAIN STAGE 2024.8.18
1.Mainstream
2.Masterplan
3.Milli-Billi
4.Brave Generation
5.Scream
6.Set Sail
7.Boom Boom Back
8.Spin!
9.Salvia
10.SOS
11.Grow Up
12.Softly
13.Don’t Wake Me Up
14.Shining One
15.Great Mistakes
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
Filmed by WOWOW
SUMMER SONIC 2024 produced by Creativeman Productions
August 2024 at Makuhari Messe
関連リンク
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