【SVリーグ女子結果まとめ】 姫路が敵地で2連勝を飾り3位に浮上！ Astemo相手に1勝1敗の痛み分けとなった埼玉上尾は5位に転落【第13節】

大同生命SV.LEAGUE WOMEN(SVリーグ女子)の第13節の試合が18日(土)と19日(日)に行われた。

2024ー25シーズンから装い新たに始まったSVリーグ。レギュラーシーズンは全14クラブがホーム&アウェー方式により合計44試合を行い、レギュラーシーズン上位8クラブがチャンピオンシップに進出する。

第13節では全14チーム(7カード)の試合が行われた。

前節を終えて13勝9敗で7位のAstemoリヴァーレ茨城と15勝7敗で3位の埼玉上尾メディックスの対戦は、GAME1では埼玉上尾がAstemoを圧倒しストレート勝利。69.6%と高いスパイク決定率を記録したアウトサイドヒッター(OH)のロゾ・サラが大きく勝利に貢献した。しかしGAME2ではOHのマッケンジー・メイや高間来瞳の活躍が見られたホームのAstemoが3ー0で白星を飾り、1勝1敗の痛み分けとなった。この1敗で埼玉上尾は順位を2つ落とし、5位となっている。

SVリーグ男子のウルフドッグス名古屋の試合と共に、エントリオで行われたクインシーズ刈谷とSAGA久光スプリングスの対戦。昨年行われた皇后杯で準優勝のSAGA久光相手に粘りを見せたホームの刈谷は両ゲームで1セットは奪ったものの、力及ばず。SAGA久光が敵地で2連勝を飾った。

ここまで首位を走る大阪マーヴェラスは、12位のKUROBEアクアフェアリーズと対戦した。GAME1では第1セットを大阪MVが、第2セットをKUROBEがそれぞれ25ー23というスコアで取る接戦に。しかし第3セットを6点差で取った大阪MVが続く第4セットをデュースの末に取り切り、3ー1で勝利を収めた。GAME2ではオポジットのリセ・ファンヘッケがチーム最多の26得点を獲得する活躍を見せ、同じく3ー1で大阪MVが勝利した。

第12節終了時点で4位のヴィクトリーナ姫路は、13位のアランマーレ山形と対戦。GAME1はOHの井上愛里沙が28得点を獲得する活躍を見せ、姫路がストレートで勝利した。GAME2ではA山形が優位に試合を進めるセットもあったが姫路が巻き返し、3ー0で勝利を収めた。敵地ながら上位チームの実力を見せつけた姫路は、今節の2連勝で3位に浮上した。

ここまで8位の東レアローズ滋賀とのアウェー戦に挑んだ、11位のPFUブルーキャッツ石川かほく。PFUは前節GAME1では2位につけていたデンソー相手に3ー1で大金星をあげるなど波に乗っている。順位では東レ滋賀を下回っているPFUだが、GAME1はスパイクやサーブ、ブロックに得点を重ねたOH大熊紀妙の大活躍でストレート勝利を飾った。一方、GAME1で悔しい敗戦となった東レ滋賀はGAME2ではホームの意地を見せ、3ー1で勝利した。

その他、デンソーと群馬グリーンウイングスの対戦はGAME1で群馬が1セットを獲得するも初勝利には及ばず。GAME2もホームのデンソーがストレートで勝利した。NECレッドロケッツ川崎と岡山シーガルズの対戦は、GAME1は3ー1、GAME2は3ー0でホームのNEC川崎が勝利した。

次戦の第14週は1月25日(土)と26日(日)に開催される『MUFG SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2024-25』を挟み、2月1日(土)、2日(日)にデンソー vs NEC川崎、Astemo vs KUROBE、刈谷 vs PFU、姫路 vs 埼玉上尾、群馬 vs A山形、東レ滋賀 vs 岡山、SAGA久光 vs 大阪MVの7カードが行われる。

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第13週GAME1結果

クインシーズ刈谷 1ー3 SAGA久光スプリングス

(25ー23、17ー25、17ー25、28ー30)

デンソーエアリービーズ 3ー1 群馬グリーンウイングス

(21ー25、25ー13、25ー23、25ー17)



Astemoリヴァーレ茨城 0ー3 埼玉上尾メディックス

(14ー25、20ー25、22ー25)



大阪マーヴェラス 3ー1 KUROBEアクアフェアリーズ

(25ー23、23ー25、25ー19、27ー25)



アランマーレ山形 0ー3 ヴィクトリーナ姫路

(19ー25、14ー25、14ー25)



NECレッドロケッツ川崎 3ー1 岡山シーガルズ

(25ー20、25ー21、16ー25、25ー22)



東レアローズ滋賀 0ー3 PFUブルーキャッツ石川かほく

(23ー25、17ー25、19ー25)

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第13週GAME2結果

クインシーズ刈谷 1ー3 SAGA久光スプリングス

(20ー25、25ー23、28ー30、19ー25)

デンソーエアリービーズ 3ー0 群馬グリーンウイングス

(25ー15、25ー17、25ー20)



Astemoリヴァーレ茨城 3ー0 埼玉上尾メディックス

(25ー21、28ー26、25ー22)



大阪マーヴェラス 3ー1 KUROBEアクアフェアリーズ

(25ー21、17ー25、25ー23、25ー21)



アランマーレ山形 0ー3 ヴィクトリーナ姫路

(11ー25、23ー25、23ー25)



NECレッドロケッツ川崎 3ー0 岡山シーガルズ

(25ー13、25ー11、25ー21)



東レアローズ滋賀 3ー1 PFUブルーキャッツ石川かほく

(25ー21、25ー19、22ー25、25ー19)