タイアップ情報



©加藤和恵／集英社・「青の祓魔師」製作委員会 ©加藤和恵／集英社・「青の祓魔師」製作委員会

TVアニメ『青の祓魔師 終夜篇』［放送情報］2025年1月4日より、毎週土曜24:30〜放送・TOKYO MX：1月4日より毎週土曜24:30〜・BS11：1月4日より毎週土曜24:30〜・群馬テレビ：1月4日より毎週土曜24:30〜・とちぎテレビ：1月4日より毎週土曜24:30〜・東海テレビ：1月4日より毎週土曜26:15〜・MBS：1月4日より毎週土曜26:38〜・北海道文化放送：1月7日より毎週火曜25:35〜・RKB毎日放送：1月7日より毎週火曜25:58〜［配信情報］1月4日より毎週土曜25:00〜最速配信U-NEXT、Hulu、dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、アニメ放題▼1月7日より毎週火曜12:00〜順次配信開始アニメタイムズ、ABEMA、FOD、DMM TV、バンダイチャンネル、Lemino、Prime Video、Netflix、TVer、MBS動画イズム、ニコニコチャンネル、ニコニコ生放送、TELASA（見放題プラン）、J:COM STREAM（見放題）、Pontaパス、milplus見放題パックプライム ほか［スタッフ］原作：加藤和恵（集英社「ジャンプSQ.」連載）監督：吉田大輔シリーズ構成：大野敏哉キャラクターデザイン・総作画監督：大東百合恵アクション作画監督：平山貴章美術監督：清水友幸色彩設計：堀川佳典CGディレクター：さいとうつかさ撮影監督：松井伸哉編集：神宮司由美音楽：KOHTA YAMAMOTO／澤野弘之音響監督：若林和弘音響制作：楽音舎アニメーションプロデューサー：青木 誠クリエイティブプロデューサー：三田圭志アニメーション制作：スタジオヴォルン［主題歌］オープニングテーマ：「痛覚」amazarashiエンディングテーマ：「オーバーラップ」シユイ［キャスト］奥村 燐：岡本信彦奥村雪男：福山 潤メフィスト・フェレス：神谷浩史藤本獅郎：平田広明ユリ・エギン：林原めぐみサタン：鈴木達央ルシフェル：内山昂輝獅郎（少年）：浪川大輔シェミハザ：中上育実オセオラ・レッドアーム：乃村健次ルーシー・陽：斉藤貴美子ニコラエ・エミネスク：綿貫竜之介リック・リンカーン：入野自由ジェニ・カル：広橋 涼公式サイト：https://ao-ex.com/公式X（@aoex_anime）：https://x/aoex_anime推奨ハッシュタグ：#青エク