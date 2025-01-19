シユイ、TVアニメ『青の祓魔師 終夜篇』EDテーマ「オーバーラップ」CD発売決定。アニメ描きおろしのジャケット写真公開も
シユイが、TVアニメ『青の祓魔師 終夜篇』エンディングテーマ「オーバーラップ」のシングルをリリースすることを発表した。
◆シユイ 画像
期間生産限定盤のジャケットにはアニメ描きおろしのイラストが使用されており、カップリングには楽曲「混沌ブギ」がSNSバイラルヒットした注目のボカロP・jon-YAKITORYによる提供曲「はちみつ」が収録されている。CD購入者予約特典メニューも公開され、予約開始となっている。
▲期間生産限定盤ジャケット写真
楽曲「オーバーラップ」は、困難や自分の弱さと向き合い葛藤しながらも、前に進みだす人をそっと後押しする1曲だという。楽曲提供は、オリジナル楽曲がスマホゲームアプリ『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』に採用されるなど、若年層を中心に注目を集めている雪乃イトが担当している。イラストレーターLOWRISEによる描き下ろしイラストを使用したMVも公開中だ。
リリース情報
2025年2月26日（水）発売
CD予約：https://smar.lnk.to/DA2H90
※SHOPは順次追加
●初回仕様限定盤
価格：2,000円（税込） CD品番：AICL-4730
仕様：CD Only
初回仕様：ジャケット絵柄ステッカー封入
▲初回仕様限定盤ジャケット写真
●期間生産限定盤
価格：3,500円（税込） CD品番：AICL-4731~2
仕様：CD＋Blu-ray
アニメ描きおろしジャケット仕様、ジャケット絵柄ステッカー封入
TVアニメ『青の祓魔師 終夜篇」ノンクレジットエンディングムービー BD収録
▲期間生産限定盤ジャケット写真
［CD収録内容］
1. オーバーラップ
2. はちみつ
3. オーバーラップ（Instrumental）
4. はちみつ（Instrumental）
5. オーバーラップ（TV Size）
［特典内容］
Amazon：メガジャケ
楽天ブックス：缶バッジ
セブンネット：アンブレラマーカー
アニメイト：ましかくブロマイド
応援店：ポストカード
※応援店リストは追って発表
タイアップ情報
［放送情報］
2025年1月4日より、毎週土曜24:30〜放送
・TOKYO MX：1月4日より毎週土曜24:30〜
・BS11：1月4日より毎週土曜24:30〜
・群馬テレビ：1月4日より毎週土曜24:30〜
・とちぎテレビ：1月4日より毎週土曜24:30〜
・東海テレビ：1月4日より毎週土曜26:15〜
・MBS：1月4日より毎週土曜26:38〜
・北海道文化放送：1月7日より毎週火曜25:35〜
・RKB毎日放送：1月7日より毎週火曜25:58〜
［配信情報］
1月4日より毎週土曜25:00〜最速配信
U-NEXT、Hulu、dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、アニメ放題
▼1月7日より毎週火曜12:00〜順次配信開始
アニメタイムズ、ABEMA、FOD、DMM TV、バンダイチャンネル、Lemino、Prime Video、Netflix、TVer、MBS動画イズム、ニコニコチャンネル、ニコニコ生放送、TELASA（見放題プラン）、J:COM STREAM（見放題）、Pontaパス、milplus見放題パックプライム ほか
［スタッフ］
原作：加藤和恵（集英社「ジャンプSQ.」連載）
監督：吉田大輔
シリーズ構成：大野敏哉
キャラクターデザイン・総作画監督：大東百合恵
アクション作画監督：平山貴章
美術監督：清水友幸
色彩設計：堀川佳典
CGディレクター：さいとうつかさ
撮影監督：松井伸哉
編集：神宮司由美
音楽：KOHTA YAMAMOTO／澤野弘之
音響監督：若林和弘
音響制作：楽音舎
アニメーションプロデューサー：青木 誠
クリエイティブプロデューサー：三田圭志
アニメーション制作：スタジオヴォルン
［主題歌］
オープニングテーマ：「痛覚」amazarashi
エンディングテーマ：「オーバーラップ」シユイ
［キャスト］
奥村 燐：岡本信彦
奥村雪男：福山 潤
メフィスト・フェレス：神谷浩史
藤本獅郎：平田広明
ユリ・エギン：林原めぐみ
サタン：鈴木達央
ルシフェル：内山昂輝
獅郎（少年）：浪川大輔
シェミハザ：中上育実
オセオラ・レッドアーム：乃村健次
ルーシー・陽：斉藤貴美子
ニコラエ・エミネスク：綿貫竜之介
リック・リンカーン：入野自由
ジェニ・カル：広橋 涼
公式サイト：https://ao-ex.com/
公式X（@aoex_anime）：https://x/aoex_anime
推奨ハッシュタグ：#青エク
©加藤和恵／集英社・「青の祓魔師」製作委員会
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