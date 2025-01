【ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~】開催期間:1月17日~19日

Yostarは1月19日、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」に関する新映像を公開した。

これは「ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~」3日目のステージイベントのラストにて公開されたもの。イベントではメインストーリーのEx.「デカグラマトン」編 第2章 Part2が2月3日に実装されることが告知されたが、こちらを彷彿とさせる予告映像が公開。ミレニアムサイエンススクールの面々が登場するアニメ映像に仕上がっていた。

本日実装が告知されたリオのほか、冒頭にはシロコ*テラーと思われるキャラクターの姿も確認できた。

【ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~ スペシャルステージ Day3】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.